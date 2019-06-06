Шведы больше не хотят летать на самолетах - им стыдно

Одной из наиболее заметных активистов в области изменения климата является 16-летняя Грета Тунберг. Она номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с глобальным потеплением, а также выступала с речью в ряде учреждений, например, в Европарламенте.

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Согласно статистике, общественность Швеции прислушалась к девочке: за последний год увеличилось число тех, кто предпочитают путешествовать на поезде, а не на самолете. Тунберг не один раз отмечала, что каждый полет наносит намного больше ущерба, чем поездка на поезде.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Подросток обратила свое внимание на то, что полет между самыми большими городами Швеции Стокгольмом и Гетеборгом оставляет в атмосфере в 40 000 раз больше ядовитых выбросов, чем одна поездка на поезде. Именно поэтому она старается избегать самолетов, предпочитая поезда.

Многие из ее соотечественников предпочли действовать так же.

За последний год выросло число людей, которые предпочитают путешествовать на поезде, а не самолетом. Год назад 20% шведов были готовы на это, а в этом году показатель повысился до 37%.

Шведские аэропорты также заметили перемены в поведении людей. Все меньше шведов путешествует самолетом, свидетельствует оператор крупнейших государственных аэропортов Swedavia. Количество пассажиров, перевезенных в первом квартале этого года, сократилось на восемь процентов по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В целом, в 2018 году внутренние рейсы сократились на 3%. Больше чем половина пассажиров, которая отказалась от полетов, признает, что по Швеции можно перемещаться на других, более дружелюбных транспортных средствах, например, поездах.

Многие из опрошенных пассажиров сообщили, что они чувствуют стыд, а именно: чувствуют себя виновными в содействии глобальному потеплению.

В шведском языке даже появился специальный термин, обозначающий стыд за то, что человек путешествует на самолете – flygskam. В прошлом году термин получил широкое внимание СМИ, а в социальных сетях была начата кампания #jastannarpamarken, что на русском значит #останьсяназемле.

"Полеты всегда вызывают в людях различные эмоции, независимо от того, путешествуешь ли ты сам, или ты - человек, который желает поменять свои привычки в путешествиях", - говорит шведский психолог Фрида Хиландер, изучающая мотивы и решения людей в отношении к изменениям климата.

"Не думаю, что такое внимание к вопросу о том, летать или нет, актуально в других странах. Однако это актуальная тема в Швеции, так как шведы активно используют перелеты: они летают в пять раз больше, чем жители других стран", - пояснила психолог.

Подтолкнули ли усердия Тунберг поменять привычки населения? Возможно. Однако эксперты говорят об одном важном нюансе: жители Швеции чувствуют изменения климата на себе. Прошлое лето в Швеции было одним из самых жарких за последние годы: более 25 000 гектаров леса выгорело из-за жары и засухи.

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