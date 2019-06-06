Шведы больше не хотят летать на самолетах - им стыдно

Изменение климата - важная тема во всем мире, которая вызывает широкие дискуссии. Часть общественности не верит в то, что изменения климата происходят из-за деятельности человека. Однако есть люди и государства, где этой проблеме уделено особое внимание. Один из наглядных примеров - Швеция, где борьба с изменением климата коренится в привычках общественности, пишет Deutsche Welle.
Одной из наиболее заметных активистов в области изменения климата является 16-летняя Грета Тунберг. Она номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с глобальным потеплением, а также выступала с речью в ряде учреждений, например, в Европарламенте.
Согласно статистике, общественность Швеции прислушалась к девочке: за последний год увеличилось число тех, кто предпочитают путешествовать на поезде, а не на самолете. Тунберг не один раз отмечала, что каждый полет наносит намного больше ущерба, чем поездка на поезде.
Подросток обратила свое внимание на то, что полет между самыми большими городами Швеции Стокгольмом и Гетеборгом оставляет в атмосфере в 40 000 раз больше ядовитых выбросов, чем одна поездка на поезде. Именно поэтому она старается избегать самолетов, предпочитая поезда.
Многие из ее соотечественников предпочли действовать так же.
За последний год выросло число людей, которые предпочитают путешествовать на поезде, а не самолетом. Год назад 20% шведов были готовы на это, а в этом году показатель повысился до 37%.
Шведские аэропорты также заметили перемены в поведении людей. Все меньше шведов путешествует самолетом, свидетельствует оператор крупнейших государственных аэропортов Swedavia. Количество пассажиров, перевезенных в первом квартале этого года, сократилось на восемь процентов по сравнению с первым кварталом 2018 года.
В целом, в 2018 году внутренние рейсы сократились на 3%. Больше чем половина пассажиров, которая отказалась от полетов, признает, что по Швеции можно перемещаться на других, более дружелюбных транспортных средствах, например, поездах.
Многие из опрошенных пассажиров сообщили, что они чувствуют стыд, а именно: чувствуют себя виновными в содействии глобальному потеплению.
В шведском языке даже появился специальный термин, обозначающий стыд за то, что человек путешествует на самолете – flygskam. В прошлом году термин получил широкое внимание СМИ, а в социальных сетях была начата кампания #jastannarpamarken, что на русском значит #останьсяназемле.
"Полеты всегда вызывают в людях различные эмоции, независимо от того, путешествуешь ли ты сам, или ты - человек, который желает поменять свои привычки в путешествиях", - говорит шведский психолог Фрида Хиландер, изучающая мотивы и решения людей в отношении к изменениям климата.
"Не думаю, что такое внимание к вопросу о том, летать или нет, актуально в других странах. Однако это актуальная тема в Швеции, так как шведы активно используют перелеты: они летают в пять раз больше, чем жители других стран", - пояснила психолог.
Подтолкнули ли усердия Тунберг поменять привычки населения? Возможно. Однако эксперты говорят об одном важном нюансе: жители Швеции чувствуют изменения климата на себе. Прошлое лето в Швеции было одним из самых жарких за последние годы: более 25 000 гектаров леса выгорело из-за жары и засухи.
Принимая во внимание, что Швеция является богатой страной - ее граждане могут позволить себе выбирать, как жить: как прежде, или изменить свои привычки и сделать среду экологически чище, даже если это требует дополнительных затрат.
"Стыд - одна из самых распространенных социальных эмоций. Функция стыда - создавать условия, где мы не будем делать того, что исключит из социальной группы. Существует много вещей, которые мы делаем каждый день в страхе стыда. Например, когда мы находимся на работе или в общественном месте, мы громко не рыгаем, хотя это нормальный физиологический процесс. Однако в обществе заведено так, что это действие нежелательно", - рассказывает Хиландер.
"Становится все более заметным то, что полеты на самолете в сознании шведов становятся чем-то неправильным. Смотря на новости об изменении климата, а также чувствуя это на себе, люди неосознанно начинают задумываться, что может быть это их вина, потому появляется чувство стыда", - говорит психолог.
Также данные статистики свидетельствуют, что шведы чувствуют стыд только за внутренние рейсы, но в другие страны они продолжают летать. В крупнейших аэропортах Швеции в прошлом году было зарегистрировано на 2% больше международных пассажиров, чем годом ранее.
Это можно объяснить длительностью полета. Например, из Стокгольма в Берлин есть возможность долететь за час и 40 минут, а та же дорога поездом занимает около 16 часов.
Один из крупнейших скандинавских туроператоров Ving провел исследование, готовы ли шведы отправиться за границу поездом. Представитель Ving Фредерик Хенриксон говорит, что в этом году путешественникам доступен тур к Швейцарским Альпам. Впервые путешествие такого рода предлагалось в 2010 году, однако из-за отсутствия большого интереса оно было закрыто.
Тем не менее, в настоящее время нет недостатка заинтересованных в таком маршруте. Хенриксон говорит, что поездка из Стокгольма в Давос занимает 26 часов и по пути есть пять разных остановок. Он говорит, что Ving обдумывает возможность открыть еще два новых маршрута: один в Копенгаген (Дания), а второй в какой-нибудь другой город Швеции.
Однако 100 пассажиров, которые могут быть перевезены на поезде, относительно мало по сравнению с количеством пассажиров на борту самолета. В прошлом году авиарейсы Ving перевезли 700 000 пассажиров.
Как отмечают специалисты, Швеция может послужить примером для других стран Европы, а также заставить людей подумать о своих привычках в путешествии. Правда, все больше и больше людей в Швеции хотят, чтобы больше внимания изменению климата уделили и в других странах мира, так как следует помнить поговорку "один в поле не воин" ...
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