В США задержан экс-полицейский, бездействовавший во время бойни во Флориде

Скотт Петерсон - бывший заместитель шерифа, который работал охранником в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас", где 14 февраля прошлого года произошла стрельба, в которой погибли 17 человек.

Петерсон ранее уже критиковался за отсутствие действий во время бойни. Когда зазвучали выстрелы, он не пошел в здание школы, а остался снаружи.

Президент США Дональд Трамп назвал Петерсона трусом. Вскоре после этого обстрела Петерсон вышел на пенсию.

Департамент правозащитных структур Флориды провел следствие и выяснил, что Петерсон не сделал абсолютно ничего, чтобы предотвратить обстрел. Основываясь на результатах этого следствия, Петерсон во вторник был задержан.

В свою очередь его адвокат считает, что обвинения его клиенту политически мотивированы.

Напомним, 19-летний Николас Круз признал свою вину в убийстве 17 человек. На допросе он заявил, что именно он, проникнув в свою бывшую школу, вел прицельный огонь из полуавтоматической винтовки AR-15 по ученикам и преподавателям.