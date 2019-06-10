Пн, 10.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

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Латвийский телеведущий выругался матом в прямом эфире

В понедельник, 3 июня, у ведущего прогноза погоды Тома Брициса случилась курьезная ситуация - в прямом эфире он использовал ненормативная лексику. Об это свидетельствует видео, которое распространилось в соцсетях.

На видео слышно, что чтение прогноза погоды Брицис начинает бодро, но потом оговаривается и у него вырывается красное словцо "б****".

Один из комментаторов отметил, что это прозвучало "эмоционально и от души". 

Ведущий немного смутился, но спустя короткую паузу стал рассказывать прогноз погоды. 

Стоит отметить, в архиве новостей этот кадр недоступен. Зрители подчеркнули, что он был вырезан.

На следующий день, Брицис извинился перед зрителями за этот инцидент. 

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