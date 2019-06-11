Активисты окружающей среды приковали себя к забору канцелярии Меркель

Несколько десятков активистов окружающей среды в Германии во вторник приковали себя к забору канцелярии Ангелы Меркель, потребовав объявить "чрезвычайное положение в сфере климата", сообщает AFP.
Участники протеста - активисты движения Extinction Rebellion - послали ключи для своего освобождения всем 13 федеральным министерствам Германии вместе с письмом, в котором сформировали свои требования, в том числе до 2025 года практически ликвидировать выборы вызывающих парниковый эффект газов.
"Нынешняя климатическая политика угрожает будущему", - заявил 17-летний демонстрант, пожелавший остаться анонимным. "Нам физически придется заплатить за сегодняшнее бездействие", - добавил он.
Активистка, назвавшая себя Натальей, указала, что цель акциипротеста - "привлечь внимание к климатической катастрофе".
"Мы хотим сказать спасибо СМИ и политикам за климатический кризис, нужно объявлять чрезвычайное положение в сфере климата", - пояснила она.
Вместе с примерно 50 единомышленниками прикованные активисты скандировали "Чего мы хотим? Честности для климата! Когда мы это хотим? Сейчас!"
Extinction Rebellion характеризует себя как международное движение, использующее ненасильственные гражданские акции неподчинения, "чтобы добиться радикальных перемен, которые до минимума снизили бы риск вымирания человечества и экологического разрушения".