Активисты окружающей среды приковали себя к забору канцелярии Меркель

Участники протеста - активисты движения Extinction Rebellion - послали ключи для своего освобождения всем 13 федеральным министерствам Германии вместе с письмом, в котором сформировали свои требования, в том числе до 2025 года практически ликвидировать выборы вызывающих парниковый эффект газов.

"Нынешняя климатическая политика угрожает будущему", - заявил 17-летний демонстрант, пожелавший остаться анонимным. "Нам физически придется заплатить за сегодняшнее бездействие", - добавил он.

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

Активистка, назвавшая себя Натальей, указала, что цель акциипротеста - "привлечь внимание к климатической катастрофе".

"Мы хотим сказать спасибо СМИ и политикам за климатический кризис, нужно объявлять чрезвычайное положение в сфере климата", - пояснила она.

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

Вместе с примерно 50 единомышленниками прикованные активисты скандировали "Чего мы хотим? Честности для климата! Когда мы это хотим? Сейчас!"