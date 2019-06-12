Сломанные ветром деревья разрушили босоногую тропу у озера Валгума

Как рассказала совладелица комплекса отдыха Valguma pasaule Вита Велявниеце, буря пронеслась над озером и причинила огромный ущерб босоногой тропе в Valguma pasaule, художественном помещении в Валгумском лесу и территории гостиницы Валгума.

Вырваны с корнями и сломаны примерно 40 огромных сосен, елей, осин. Уничтожено также несколько крупноформатных фотографий природы фотохудожников Андриса Апсе и Андриса Эглитиса, которые были выставлены в Валгумском лесу.

Белявниеце рассказала, что впервые за все восемь лет существования босоногой тропы владельцы были вынуждены ее закрыть, в среду и четверг она не будет доступна для посетителей. Художественное помещение хозяева планируют открыть на следующей неделе.

Тропа закрыта для безопасности посетителей. По словам Белявниеце, большая часть упавших деревьев находится на территории Национального парка Кемери и угрожает безопасности людей.

Напомним, в связи с вызванными грозой разрушениями Пожарно-спасательная служба за прошедшие сутки получила более 50 вызовов, в том числе были потушены пожары, которые, скорее всего, вызвали удары молнии.