"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

В финальной серии Кубка Стэнли-2019 "Сент-Луис" обыграл "Бостон" со счётом 4:3 и выиграл первый в истории Кубок Стэнли.
В решающем матче финальной серии "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон" со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) и одержал победу в серии со счётом 4:3.
Для "Сент-Луиса" это первый трофей в истории клуба. Ранее команда из Миссури трижды доходила до финала (1968, 1969 и 1970), но неизменно проигрывала.
Стоит отметить, что ещё в январе этого года "Сент-Луис" занимал последнее место в регулярном чемпионате. Это первый случай в истории НХЛ, когда трофей достался команде, которая по ходу сезона была на последней строчке турнирной таблицы.
Приз Самому ценному игроку плей-офф, получил форвард "Сент-Луиса" Райан О’Райли, который в нынешнем розыгрыше набрал (8+15) очка. К тому же О’Райли стал первым хоккеистом с 1985 года, которому удалось отличиться в 4 матчах финальной серии подряд.
RYAN O'REILLY!! #WeAllBleedBlue #stlblues pic.twitter.com/kjhFg6NlQp— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) June 13, 2019
Что касается "Бостона", то в последний раз команда выигрывала Кубок Стэнли восемь лет назад. Всего на счету "Бостона" шесть побед.
Напомним, что в прошлом году обладателем Кубка Стэнли стал "Вашингтон", который в финальной серии обыграл дебютанта "Вегас Голден Найтс" со счётом 4:1.
52 YEARS IN THE MAKING!!!! #weallbleedblue pic.twitter.com/NE78CwEsGb— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) June 13, 2019