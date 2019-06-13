"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

В решающем матче финальной серии "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон" со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) и одержал победу в серии со счётом 4:3.

Для "Сент-Луиса" это первый трофей в истории клуба. Ранее команда из Миссури трижды доходила до финала (1968, 1969 и 1970), но неизменно проигрывала.

Стоит отметить, что ещё в январе этого года "Сент-Луис" занимал последнее место в регулярном чемпионате. Это первый случай в истории НХЛ, когда трофей достался команде, которая по ходу сезона была на последней строчке турнирной таблицы.

Приз Самому ценному игроку плей-офф, получил форвард "Сент-Луиса" Райан О’Райли, который в нынешнем розыгрыше набрал (8+15) очка. К тому же О’Райли стал первым хоккеистом с 1985 года, которому удалось отличиться в 4 матчах финальной серии подряд.

Что касается "Бостона", то в последний раз команда выигрывала Кубок Стэнли восемь лет назад. Всего на счету "Бостона" шесть побед.