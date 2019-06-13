Предупреждают о риске массового заболевания жителей Латвии сальмонеллезом

Хотя ПВС не называет виновного, вероятнее, всего, это Ovostar Union - компания, которая планирует строить в Латвии огромный яичный завод.

Латвийская ассоциация производителей яиц и мяса птицы озабочена риском массового заболевания жителей Латвии сальмонеллезом.

Опасения вызваны разными стандартами производства продуктов питания и содержания животных в ЕС и на Украине, что, с одной стороны, позволяет Украине получать дешевые яйца, с другой стороны, контроль за производством слабее.