Чт, 13.06.2019
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Предупреждают о риске массового заболевания жителей Латвии сальмонеллезом

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В массе из яичных белков, которую украинское предприятие планировало везти транзитом через территорию Латвии, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) уже повторно в этом году обнаружила бактерии сальмонеллы, пишет Neatkarīgā. 

Хотя ПВС не называет виновного, вероятнее, всего, это Ovostar Union - компания, которая планирует строить в Латвии огромный яичный завод.

Латвийская ассоциация производителей яиц и мяса птицы озабочена риском массового заболевания жителей Латвии сальмонеллезом.

Опасения вызваны разными стандартами производства продуктов питания и содержания животных в ЕС и на Украине, что, с одной стороны, позволяет Украине получать дешевые яйца, с другой стороны, контроль за производством слабее.

Ассоциация опасается, что под прикрытием завода в Латвию попадут яйца, произведенные по украинским стандартам. 

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