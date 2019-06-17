Четырехлетний ребенок угнал машину прадеда и поехал за конфетами

В американском штате Миннесота четырехлетний мальчик угнал у своего прадеда машину и отправился на ней за конфетами. Об этом сообщает Sky News.
Утром 11 июня Себастиан Свенсон очень захотел конфет. Мальчик приставил к стене ходунки прадеда, чтобы достать высоко убранные ключи от его машины.
Ребенок завел автомобиль и смог проехать около двух километров до ближайшей заправки в час пик. Там на него наткнулись сотрудники полиции.
В результате происшествия никто не пострадал, но мальчик повредил пару почтовых ящиков, въехал в соседнее дерево и оставил там часть бампера транспортного средства.
Ребенок выехал с участка, проехал через несколько улочек и совершил поворот на четырехполосную магистраль. Очевидцы подчеркнули, что автомобиль передвигался хаотично, а его скорость была около 24 километров в час.
"Все могло закончиться очень серьезно. Он мог врезаться в другую машину. Он не был пристегнут. Мы бы сейчас могли обсуждать его похороны", — подчеркнул прадед мальчика Рой Беккер. Он также добавил, что теперь семейство прячет ключи от автомобиля.