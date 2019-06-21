Остапенко вылетела с турнира в Бирмингеме, имея "победу в кармане"

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко упустила победу в матче против хорватки Петры Мартич в четвертьфинале турнира в Бирмингеме.
22-летняя Остапенко одержала победу в первом сете со счётом 7:6, а во втором вела в счёте сначала 4:0, а потом 5:2, но в итоге проиграла 5:7. Кроме того, по ходу партии у нее было пять матч-пойнтов, причем в одном случае - три подряд. Третий сет Мартич уверенно выиграла со счётом 6:1.
Матч между теннисистками продолжался 2 часа 22 минуты. За это время 28-летняя Мартич выполнила семь эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов. Остапенко дважды подала навылет, сделала пять брейков и допустила 20 (!!!) двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу хорватки.
В полуфинале турнира в Бирмингеме Петра Мартич встретится с Юлией Гёргес из Германии или Юлией Путинцевой из Казахстана.
What a comeback!— WTA (@WTA) June 21, 2019
Petra Martic saves five match points to defeat Jelena Ostapenko 6-7(4), 7-5, 6-1! #NatureValleyClassic pic.twitter.com/UYosjb1UKn