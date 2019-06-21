Остапенко вылетела с турнира в Бирмингеме, имея "победу в кармане"

22-летняя Остапенко одержала победу в первом сете со счётом 7:6, а во втором вела в счёте сначала 4:0, а потом 5:2, но в итоге проиграла 5:7. Кроме того, по ходу партии у нее было пять матч-пойнтов, причем в одном случае - три подряд. Третий сет Мартич уверенно выиграла со счётом 6:1.