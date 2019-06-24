Пн, 24.06.2019
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Сотрудницу Saulīte обвиняют в насилии над детьми: учреждение все отрицает

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Этой весной Диана Гончарова стала свидетельницей неприятной картины в детском саду Saulīte - одна из воспитательниц жестоко обращалась с одним из детей. Руководство детского сада упреки отрицает, а Гончарову обвиняет Об этом сообщает Русское вещание LTV7.

"Воспитательница Галина Скрузмане подбежала к ребенку, взяла его за шиворот и потащила через всю группу. У него ноги по земле волоклись", - рассказала очевидица новостной программе на LTV7. У Гончаровой ребенок также посещает этот детский сад. 

Гончарова обратилась в полицию в связи с произошедшим. Стражи порядка начали делопроизводство. 

Тем временем заведующая детского сада Илона Дроздова, которая является дочкой воспитательницы Скрузмане, произошедшее связывает с долгом Гончаровой в 57 евро. Журналисты отмечают, что долг был уплачен еще до инцидента. 

После сюжета русского вещания LTV к журналистам обратились еще несколько людей, которые столкнулись с неприятными ситуациями в этом детском саду. 

Среди них была мама бывшей воспитанницы Александра: "Пришли с утра, а дочка не хочет идти туда, плачет. Я стала ее успокаивать, взяла на руки. Пришла Галина и силой стала вырывать ее у меня из рук. И кричит на меня, мол, оставьте ребенка и идите, а если не оставите, забирайте и идите прочь из детского сада, потому что вы нам мешаете".

Другая сотрудница детского сада видела другую картину. По ее словам, дети пришли с прогулки, часть из них работница отвела мыть руки. Скрузмане же переодевала других детей, один мальчик стал хулиганить и воспитательница взяла его куртку и стала его бить, потому что он не слушался. Сотрудница детского сада стала защищать ребенка, в то время как Скрузмане указала ей на то, что она не является педагогом. 

Сотрудница написала заявление в полицию и, в ее видении, именно по этой причине директор детского сада угрожала ее уволить. Женщина решила сменить рабочее место добровольно.

В свою очередь руководство детского сада обратилось в полицию с обвинениями в отношении упомянутых людей, а также русского вещания LTV. Руководство и воспитательница считают, что их оклеветали. 

Госинспекция по защите прав детей два раза получала жалобы на детский сад Saulīte, которые были перенаправлены в Госполицию. В полиции журналистам рассказали, что в целом в течение трех лет были получены три жалобы о возможном насилии в дошкольных учреждениях в Олайне. Согласно с имеющейся в распоряжении русского вещания LTV информации, все жалобы относятся к детскому саду Saulīte. 

В одном случае фигурирует воспитательница Скрузмане, которая два раза ударила мальчика курткой. Дело было закрыто из-за недостатка состава нарушения. На заседании комиссии была и директор детского сада, по мнению которой конфликт произошел по вине нянечки. Был сделан вывод, что воспитательница не ударила ребенка, а случайно задела его, когда чистила куртку от песка. 

Второе дело связано с инцидентом, произошедшим в 2017 году. Прохожий услышал плач ребенка и слова взрослого: "Сиди здесь, сволочь!". Однако никто из опрошенных  полицией сотрудников не подтвердил, что кто-то в группе плакал и его за это ругали. 

Тем временем специалисты советуют не бояться говорить, доверять своим детям и обращаться в ответственные учреждения, если в этом есть необходимость. 

"В Законе о защите прав детей указано, что обязанностью каждого гражданина является сообщить о насилии или подозрении в насилии над ребенком", - подчеркнула глава Отдела прав детей в Бюро омбудсмена Лайла Гравере.

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