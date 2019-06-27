В прошлом году вырос размер займов, выданных небанковскими кредиторами

Она сказала, что в прошлом году действовали лицензии 62 небанковских кредиторов, из которых 57 выдавали новые кредиты. Быстрые кредиты выдавали 23 компании, потребительские кредиты - 18, также работало 13 компаний по ипотечным кредитам, 16 ломбардов и 15 лизингодателей.

В прошлом году количество выданных новых кредитов выросло на 7% - с 587,06 млн евро в 2017 году до 629,86 млн евро в прошлом. В том числе быстрых кредитов в прошлом году выдано было 263,7 млн евро, что на 10% больше, чем в 2017 году, что составило 42% всех кредитов, выданных небанковскими кредиторами.

В конце 2018 года кредитный портфель небанковских кредиторов был на 16% больше, чем в конце 2017 года, и составлял 711,7 млн евро.

С точки зрения Витолини, рынок небанковского кредитования в прошлом году был стабильным, однако тревожная тенденция состоит в том, что люди по-прежнему продлевают сроки возврата кредитов. Люди берут кредит на месяц, но в 45% случаев три или больше раз просят о его продлении. Это означает, что выбран неправильный тип кредита.