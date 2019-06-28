Пт, 28.06.2019
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Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.

Был моложе - мог больше. Зависит ли частота занятий сексом от возраста?
Отвечает сексолог

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ФОТО: Depositphotos/скриншот видео/коллаж TVNET

Мужчина спрашивает: "После первого семяизвержения мне нужно минут 20-30 до следующего акта. Раньше мог чуть ли не сразу и по несколько раз, а сейчас сложнее. От чего это зависит, и что делать?".

"Понятно, что за этим вопросом стоит беспокойство, и встает другой вопрос: "А все ли со мной в порядке? Не начинаю ли я превращаться в импотента? Не происходит ли со мной что-то ужасное, причем преждевременно? Не превращаюсь ли я в свои, условно говоря, 25-35 лет в 80-летнего? И так далее..." - рассуждает сексолог Алекс Мэй.

Что же происходит на самом деле?

Перерыв между семяизвержениями, полноценное, так сказать, восстановление, больше всего напрямую зависит от двух факторов - это возраст и состояние гормонального фона,

объясняет специалист. В 18 лет кто-то может кончить пять раз в день, через 10 лет - уже три, а еще через 10 - два раза в день или один.

Когда человеку исполняется 50 или 60 лет (это и для женщин, и для мужчин знаковый возраст), он понимает, что вообще может не кончать, или же он кончает через раз, или, если все получилось, ему нужен день-два для восстановления, а кому-то и больше...

То же касается и времени между самими актами... Сначала могли быть 5-10 минут, потом это время постепенно увеличилось до 20-30 минут, дальше - до часа-двух..

Проблема в том, что человек помнит себя "еще тем" и недоумевает: где же мое желание? Где тот драйв? Почему ничего не происходит? Это абсолютно нормальная реакция.

Кто-то только на следующий день и сможет, и захочет заниматься сексом. И это абсолютно нормально, повторяет Алекс Мэй.

Сексолог обращает особое внимание на сидячий образ жизни сегодня, неправильное питание и отсутствие спорта, что имеет непосредственное отношение к сексуальной жизни человека.

"Речь не идет о профессиональном спорте - не надо выходить на бои без правил, не надо бегать 50 километров по выходным, а потом сидеть пять дней за компьютером. Я имею в виду регулярные физические нагрузки полтора-два часа в день", - поясняет Алекс.

С учетом всего этого можно сделать вывод: абсолютно нормально, что с возрастом человеку требуется больше времени, чтобы восстановиться между актами. Плюс влияние окружающей среды и образа жизни. Так что - полегче с требованиями к самому себе.

Кстати, многократное семяизвержение - это достаточно серьезная нагрузка на мужской организм, отмечает сексолог. Зачем себя истощать?

"Не берите количество раз, сколько можно за ночь эякулировать, за мерило мужской гордости и силы. Это очень убогий подход. Если вы, например, посоревнуетесь с кроликом, то тот у вас однозначно выиграет. Обидно будет проиграть кролику, так что лучше соревнуйтесь в чем-то другом..."

Единственное мерило на самом деле - это то, насколько ваша женщина удовлетворена, и тут вообще не важно, сколько раз вы кончили. Качественный секс, а не количественный - вот что важно!

Что же делать? Пять основных рекомендаций (если вы будете следовать хотя бы двум из них - уже хорошо):

1. Совершенствовать свое мастерство в постели, чтобы уметь доставлять партнерше удовольствие. Не потому, что ты обязан это сделать, а потому, что это тебя самого нереально вдохновляет - видеть, как женщина раскрывается, какое наслаждение она испытывает.

В этот момент ты понимаешь, что реализовался как мужчина не на боксерском ринге, не в спортзале, не в бизнесе, а совершенно с необычной стороны. И это очень органично.

2. Много двигаться. Это железное правило. Как минимум часа полтора проводить в зале ежедневно. Нет зала - пробегите 20 раз вокруг дома и сделайте 50 отжиманий, а лучше - 200.

3. Правильно питаться.

4. Нет - алкоголю, чаю, кофе и наркотикам. Ну хорошо, пару рюмочек можно выпить в субботу, например, хорошей текилы...

5. Следить за своим гормональным фоном. Это необходимо.

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