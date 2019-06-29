Latvijas balzams будет продавать бальзам со вкусом кофе в Италии

"Включение кофейного вкуса в алкогольные напитки сегодня является актуальной тенденцией во всем мире. Во многих барах, ресторанах и кафе эти напитки в первой пятерке используемых барменами. Мы уверены в успехе нового бальзама на местном и мировом рынках, на особенный успех мы надеемся в стране любителей эспрессо Италии, куда новый напиток пошлем уже в начале июля ", - заявил глобальный директор бренда "Рижский черный бальзам" Марис Калниньш