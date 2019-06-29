Latvijas balzams будет продавать бальзам со вкусом кофе в Италии

Latvijas balzams выпустит на рынок пятую версию бальзама под названием "Рижский черный бальзам эспрессо", реализацию которого в начале июля планируется начать в Италии, рассказали агентству LETA представители компании.
"Включение кофейного вкуса в алкогольные напитки сегодня является актуальной тенденцией во всем мире. Во многих барах, ресторанах и кафе эти напитки в первой пятерке используемых барменами. Мы уверены в успехе нового бальзама на местном и мировом рынках, на особенный успех мы надеемся в стране любителей эспрессо Италии, куда новый напиток пошлем уже в начале июля ", - заявил глобальный директор бренда "Рижский черный бальзам" Марис Калниньш
Он добавил, что при приготовлении нового продукта был использован экстракт бальзама, экстракт кофейных зерен арабики и экстракт корицы.
Как сообщалось ранее, в прошлом году Latvijas balzams работал с аудированным оборотом в 75,138 млн евро, что на 4% меньше, чем годом ранее, однако прибыль компании выросла на 8,8%, составив 9,387 млн евро.
С 2015 года Latvijas balzams является частью Amber Beverage Group.