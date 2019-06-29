Важные итоги G20: Трамп снимает санкции с Huawei

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов, пишет Deutsche Welle.
"Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в субботу, 29 июня, посвященной итогам саммита G20 в Осаке.
Такое обещание президент США дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи в рамках саммита.
Также президент США отметил, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем. Трамп признал, что американские компании, поставляющие Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с китайским концерном.
Отмечается, что на саммите G20 в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.
Галерея: саммит G20 в Осаке