Спикером Европарламента избран социалист Сассоли

Спикером Европейского парламента в среду, 3 июля, был избран кандидат от социалистов Давид-Мария Сассоли.
Во втором раунде голосования из 667 депутатов, чьи бюллетени были признаны действительными, за Сассоли проголосовали 345.
После достигнутого вчера соглашения лидеров стран-членов Евросоюза о выдвижении на пост президента Еврокомиссии представителя немецких консерваторов Урсулы Фон дер Ляйен кандидатуру Сассоли поддержала и правоцентристская фракция Европейской народной партии.
Согласно договоренности, Сассоли будет занимать должность спикера Европарламента два с половиной года, после чего его должен будет сменить представитель Европейской народной партии.