Ср, 3.07.2019
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Спикером Европарламента избран социалист Сассоли

Давид-Мария Сассоли

ФОТО: AP/Scanpix

Спикером Европейского парламента в среду, 3 июля, был избран кандидат от социалистов Давид-Мария Сассоли.

Во втором раунде голосования из 667 депутатов, чьи бюллетени были признаны действительными, за Сассоли проголосовали 345.

После достигнутого вчера соглашения лидеров стран-членов Евросоюза о выдвижении на пост президента Еврокомиссии представителя немецких консерваторов Урсулы Фон дер Ляйен кандидатуру Сассоли поддержала и правоцентристская фракция Европейской народной партии.

Согласно договоренности, Сассоли будет занимать должность спикера Европарламента два с половиной года, после чего его должен будет сменить представитель Европейской народной партии.

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