Pasažieru vilciens о закупке: "Мы, конечно, очень рады. Но не знаем, есть ли финансирование"

Как сообщалось ранее, Бюро по надзору за закупками (БНЗ) отклонило повторную жалобу испанского предприятия "Patentes Talgo S.L." ("Talgo") по поводу закупки электропоездов АО Pasažieru vilciens и разрешило заключить договор с чешской компанией Škoda.

"Мы, конечно, очень рады. И вся команда получила поощрение за качественно проделанную работу", - сказал Григулис.

На вопрос о том, когда Pasažieru vilciens заключит договор с компанией Škoda, Григулис ответил, что важно понять, когда Pasažieru vilciens сможет получить финансирование для дальнейшего продвижения договора.

Этот вопрос находится в компетенции Министерства сообщения и Министерства финансов, заявил он.

"Мы не знаем, будет ли у нас достаточное финансирование для выполнения условий договора, поэтому сейчас нужно ждать решение правительства", - подчеркнул Григулис.

Как сообщалось ранее, в конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания "Patentes Talgo S.L." ("Talgo"), польское дочернее предприятие швейцарской компании "Stadler", испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda.

Первоначально победителем в конкурсе была признана компания "Talgo", предложившая цену в 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda и CAF. Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило Pasažieru vilciens заключать договор с "Talgo", и после пересмотра предложений претендентов Pasažieru vilciens решил купить поезда у Škoda.

Предложенная "Talgo" цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.

После этого компания "Talgo" подала в БНЗ жалобу, и, рассмотрев ее, БНЗ в конце марта 2019 года запретило Pasažieru vilciens заключать договор со Škoda. Pasažieru vilciens было поручено устранить недостатки и повторно оценить предложения претендентов.