Севастова не смогла преодолеть второй круг Уимблдона

Первая ракетка Латвии вела походу матча со счётом 6:4, 3:0, но в итоге не смогла удержать преимущество и потерпела поражение со счётом 6:4, 4:6, 3:6. За выход во второй круг Уимблдона Севастова заработала 70 рейтинговых очков WTA.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 52 минуты и за это время Анастасия сделала четыре эйса, шесть брейков и четыре раза ошиблась при подаче. Тогда как Даниэль один раз подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал 1:0 в пользу американки.