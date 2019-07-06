Сб, 6.07.2019
Можно, конечно, забыть историю окрестностей улицы Авоту, можно надеть белье и на греческие статуи, а на картины Люсьена Фрейда - черную драпировку, ведь как такую обнаженку может изображать художник, который рисовал портрет английской королевы... Владислав Лакше, художник Ghetto Games

Павел Глоба назвал 4 пары знаков Зодиака, которые способны надолго сохранить идеальные отношения
Есть такие!

ФОТО: скриншот instagram.com/numerologia_pavel_globa

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, представители каких знаков Зодиака лучше всего подходят друг другу. Он утверждает, что именно эти люди могут построить действительно идеальные отношения. И вот почему...

Овен и Рыбы

Отношения между этими людьми представляют собой крепкий и теплый союз. Упрямый Овен получает от Рыб необходимую эмоциональную поддержку и надежность. Они готовы прийти друг другу на помощь, и в будущем

Овен будет ставить своего партнера на первое место, ведь

только Рыбы смогут подарить своему избраннику бесценные мгновения счастья.

Близнецы и Стрелец

Эти люди образуют невероятно крепкую пару благодаря тому, что оба они очень любят новые впечатления.

Близнецы и Стрелец всегда знают, чем дивить друг друга, и просто не будут скучать.

Совместная жизнь Близнецов и Стрельцов наполнена яркими впечатлениями и открытиями.

Лев и Весы

Представители этих знаков зодиакального круга всегда могут найти общие темы для беседы. Глубина, на которую погружаются в отношениях Лев и Весы, не доступна больше никому.

Они наполняют друг друга и поддерживают, создавая крепкую и прочную связь на всю жизнь.

Дева и Водолей

В отношениях друг с другом эти люди проявляют стабильность. Они не ссорятся и не переживают разногласия.

Дева и Водолей понимают друг друга с полуслова и наслаждаются совместным времяпрепровождением.

При этом они оба всегда знают, чего хотят от жизни.

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