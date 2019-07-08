Как распознать недостаток магния в организме?
Зачастую в ситуациях, когда у нас бывает слабость, нарушения сна или подавленное настроение, нам советуют принимать магний. Но действительно ли это правильное решение? Как действует магний, в каких случаях он на самом деле необходим и как его принимать?
Объясняют невролог и альголог Дайна Егере и фармацевт Константин Черемухин.
Должно быть равновесие
Организм человека - это настоящая химическая лаборатория, поясняет Д. Егере. Для того, чтобы мы нормально функционировали, в нашем организме должны быть в определенныом количестве и пропорциях калий, кальций, натрий, фтор, магний, даже золото и серебро, а также другие микроэлементы. По некоторым из них проведены исследования.
Установлено, что магний - один из микроэлементов (точнее, электролитов), который заботится о том, чтобы наша нервная система не перевозбуждалась.
Очень важно, чтобы магний был в правильном соотношении с другими микроэлементами: если принимать только препараты магния, возможны нежелательные реакции.
Деятельность нервных клеток - очень сложный механизм. Каждый такой микроэлемент-электролит находится в определенном месте клеточной оболочки-мембраны, в которой имеются мелкие отверстия, обеспечивающие проход электролитов в том или ином направлении. В зависимости от того, возбуждена нервная клетка или расслаблена, маршрут электролитов меняется.
Чтобы нервная система функционировала как положено, вся химическая лаборатория организма должна хорошо снабжаться - и здесь у каждого микроэлемента своя роль. Кстати,
очень редко анализы показывают, что в организме не хватает только магния. Да и не бывает так, чтобы из-за дефицита одного магния развивались определенные заболевания.
Какие анализы нужны?
Человек приходит к врачу и рассказывает, что он в последнее время в плохом настроении - апатичен, вял, плохо спит, постоянно раздражен. В этом случае врач прежде всего подумает об анемии, или малокровии, то есть о дефиците железа в организме. А может быть, имеет место нехватка витамина D, а может - началась депрессия...
Причины слабости, вялости, раздражительности и нарушений сна бывают разные. Но если часто мучают судороги в ногах и боль неясного происхождения, тогда уж точно необходимо определить уровень магния и некоторых других микроэлементов в организме. Если нервные клетки перевозбуждены, это часто приводит к судорогам - обычно это является показателем нехватки именно магния.
А вот распространенное мнение, будто всем, у кого большая нагрузка, а также всем беременным без исключения надо дополнительно пить магний, - определенно неверное.
Потребность организма в магнии можно установить только путем анализов и оценки состояния здоровья, подчеркивает врач.
Союзник магния - витамин В
Магний блокирует в нервных клетках слишком активное образование нервных импульсов, снижает болевой порог, гасит тревогу, помогает расслабить напряженные мышцы. Именно по этой причине магний нередко советуют дополнительно принимать при усиленной физической нагрузке.
Кальций, наоборот, усиливает образование нервных импульсов. Поэтому, если магния слишком мало, а кальция слишком много, нервные импульсы излишне активизируются.
В аптечных препаратах магний часто комбинируется с витамином В6, так как он тоже благоприятно влияет на нервную систему. Однако для ее нормальной работы также необходимы витамины В1 и В12 (последний обычно связывают лишь с кроветворением). Витамины В1 и В6 обеспечивают передачу импульсов, поэтому их назначают при расстройствах проводящей системы - например, когда при сахарном диабете беспокоит онемение пальцев.
В то же время следует иметь в виду, что есть люди, у которых витамины группы В вызывают аллергию, поэтому им не стоит принимать препараты магния с этими витаминами.
Важно!
Магний и карбонат кальция содержатся также в медикаментах, которые нейтрализуют желудочную кислоту и применяются для лечения изжоги. Но если магния в организме слишком много, начинается понос. Поэтому, принимая эти медикаменты, принимать дополнительно магний с пищевыми добавками нельзя, иначе можно переборщить!
Что вызывает дефицит магния и других микроэлементов?
- Тяжелые операции, ожоги, большие кровопотери.
- Прием диуретиков и некоторых сердечных лекарств. Поэтому всегда следует уточнить у врача, не могут ли выписанные им лекарства привести к дефициту магния и других важных микроэлементов в организме.
- Несбалансированное питание или проблемы с пищеварением, из-за чего нарушено всасывание веществ.
- Употребление алкоголя, обычно идущее рука об руку со скудным несбалансированным питанием, истощением в организме резервов витаминов и микроэлементов.
Магний в ежедневном питании
Мужчинам ежедневно необходимо получать около 400 мг магния, а женщинам - чуть больше 300 мг, рассказывает Д. Егере.
Магний присутствует в достаточном количестве в основных продуктах пищевой пирамиды:
- в хлебе и кашах из цельного зерна - особенно в овсяной, пшенной, гречневой, из коричневого риса и пшеничной;
- во всех зеленых растениях и овощах - листовом салате, шпинате, капусте;
- в картофеле;
- в бобовых;
- в орехах и семечках;
- в рыбе и мясе;
- в сухофруктах, бананах, авокадо;
- в молочных продуктах.
Всасыванию магния препятствуют высокое содержание жиров в пище, продукты, содержащие много кальция, фосфора и белка, а также алкоголь. Так что
если хотите увеличить количество магния в организме, выбирайте продукты из обезжиренного молока. Рыбу и мясо не стоит жарить на жире - лучше запечь в духовке.
Совет фармацевта
Фармацевт Константин Черемухин отметил, что посетителей аптек можно разделить на две группы. Первая - это люди до 40 лет, вторая - старше. Представители первой группы ищут магний, когда активно занимаются спортом: он необходим им после физических нагрузок, чтобы расслабить напряженную мускулатуру. У представителей старшего поколения часто от длительной ходьбы бывают судороги в ногах и чувство напряжения в мышцах - им магний помогает улучшить состояние, так как расслабляет мышцы.
У пожилых людей дефицит магния может быть вызван тем, что они принимают мочегонные препараты для снижения повышенного давления или уменьшения отечности.
Эти препараты вымывают из организма магний и калий, поэтому врачи сразу рекомендуют им принимать дополнительно препараты магния и калия.
На недостаток магния может указывать также выраженная усталость, когда нет сил.
Нередко мы рекомендуем принимать магний людям, которые длительное время работают за компьютером или испытывают на работе сильный стресс. В этом случае магний помогает расслабиться и облегчает засыпание. Часто он продается вместе с витаминами группы B и поэтому не только расслабляет мускулатуру, но и укрепляет нервную систему.
Важно помнить о том, что любые пищевые добавки, а также витаминные комплексы и магний нужно принимать по крайней мере несколько месяцев.
Результат от приема одной упаковки не будет столь выраженным, так как для более устойчивого и длительного эффекта магний должен накопиться в организме.
В любом случае необходимо употреблять продукты, содержащие магний. Это могут быть орехи, свежие овощи, рыба, качественный шоколад и бананы. Перед приемом препаратов магния было бы хорошо проконсультироваться со своим семейным врачом.
В аптеках магний продается как в таблетках, так и в порошках. Порошки высыпаются прямо в рот или растворяются в воде. Можно приобрести магний также в жидком виде - в ампулах, тогда перед употреблением его смешивают с соком. В таком виде магний легче давать маленьким детям, но делать это можно только после консультации с врачом.
Магний в порошках и ампулах всасывается быстрее. Кроме того,
он доступен в разных концентрациях, что позволяет каждому подобрать соответствующую дозу в зависимости от конкретных жалоб.
Однако в больших дозах магний может вызвать понос, рвоту и боли в животе.
Материал подготовлен в сотрудничестве с BENU Aptieka.