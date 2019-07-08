Как распознать недостаток магния в организме?

В то же время следует иметь в виду, что есть люди, у которых витамины группы В вызывают аллергию, поэтому им не стоит принимать препараты магния с этими витаминами.

Важно!

Магний и карбонат кальция содержатся также в медикаментах, которые нейтрализуют желудочную кислоту и применяются для лечения изжоги. Но если магния в организме слишком много, начинается понос. Поэтому, принимая эти медикаменты, принимать дополнительно магний с пищевыми добавками нельзя, иначе можно переборщить!

Что вызывает дефицит магния и других микроэлементов? Тяжелые операции, ожоги, большие кровопотери.

Прием диуретиков и некоторых сердечных лекарств. Поэтому всегда следует уточнить у врача, не могут ли выписанные им лекарства привести к дефициту магния и других важных микроэлементов в организме.

Несбалансированное питание или проблемы с пищеварением, из-за чего нарушено всасывание веществ.

Употребление алкоголя, обычно идущее рука об руку со скудным несбалансированным питанием, истощением в организме резервов витаминов и микроэлементов.

Магний в ежедневном питании

Мужчинам ежедневно необходимо получать около 400 мг магния, а женщинам - чуть больше 300 мг, рассказывает Д. Егере.

Магний присутствует в достаточном количестве в основных продуктах пищевой пирамиды: в хлебе и кашах из цельного зерна - особенно в овсяной, пшенной, гречневой, из коричневого риса и пшеничной;

во всех зеленых растениях и овощах - листовом салате, шпинате, капусте;

в картофеле;

в бобовых;

в орехах и семечках;

в рыбе и мясе;

в сухофруктах, бананах, авокадо;

в молочных продуктах.

Всасыванию магния препятствуют высокое содержание жиров в пище, продукты, содержащие много кальция, фосфора и белка, а также алкоголь. Так что

если хотите увеличить количество магния в организме, выбирайте продукты из обезжиренного молока. Рыбу и мясо не стоит жарить на жире - лучше запечь в духовке.

Совет фармацевта

Фармацевт Константин Черемухин отметил, что посетителей аптек можно разделить на две группы. Первая - это люди до 40 лет, вторая - старше. Представители первой группы ищут магний, когда активно занимаются спортом: он необходим им после физических нагрузок, чтобы расслабить напряженную мускулатуру. У представителей старшего поколения часто от длительной ходьбы бывают судороги в ногах и чувство напряжения в мышцах - им магний помогает улучшить состояние, так как расслабляет мышцы.

У пожилых людей дефицит магния может быть вызван тем, что они принимают мочегонные препараты для снижения повышенного давления или уменьшения отечности.

Эти препараты вымывают из организма магний и калий, поэтому врачи сразу рекомендуют им принимать дополнительно препараты магния и калия.

На недостаток магния может указывать также выраженная усталость, когда нет сил.

Нередко мы рекомендуем принимать магний людям, которые длительное время работают за компьютером или испытывают на работе сильный стресс. В этом случае магний помогает расслабиться и облегчает засыпание. Часто он продается вместе с витаминами группы B и поэтому не только расслабляет мускулатуру, но и укрепляет нервную систему.

Важно помнить о том, что любые пищевые добавки, а также витаминные комплексы и магний нужно принимать по крайней мере несколько месяцев.

Результат от приема одной упаковки не будет столь выраженным, так как для более устойчивого и длительного эффекта магний должен накопиться в организме.

В любом случае необходимо употреблять продукты, содержащие магний. Это могут быть орехи, свежие овощи, рыба, качественный шоколад и бананы. Перед приемом препаратов магния было бы хорошо проконсультироваться со своим семейным врачом.

В аптеках магний продается как в таблетках, так и в порошках. Порошки высыпаются прямо в рот или растворяются в воде. Можно приобрести магний также в жидком виде - в ампулах, тогда перед употреблением его смешивают с соком. В таком виде магний легче давать маленьким детям, но делать это можно только после консультации с врачом.

Магний в порошках и ампулах всасывается быстрее. Кроме того,

он доступен в разных концентрациях, что позволяет каждому подобрать соответствующую дозу в зависимости от конкретных жалоб.

Однако в больших дозах магний может вызвать понос, рвоту и боли в животе.