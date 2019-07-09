Париж объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Последовав примеру других городов и национальных парламентов, Париж, который в 2015 году подписал соглашение об ограничении глобального потепления, во вторник объявил чрезвычайную климатическую ситуацию.
"Париж, как и другие города, объявляет чрезвычайную климатическую ситуацию", - заявила во время заседания муниципального совета ответственная за вопросы окружающей среды заместитель мэра Селия Блауэль.
Также она сообщила, что город планирует основать "климатическую академию", чтобы образовывать в этом вопросе подростков и широкую публику.
Перед ожидаемыми в следующем году выборами мэр Парижа Анн Идальго, представляющая социалистов, пытается оживить свою репутацию "зеленой", так как многих избирателей заботят перемены климата.
Первым, кто объявил чрезвычайную ситуацию в сфере климата, стал парламент Великобритании, принявший соответственную символическую декларацию 1 мая. То же самое сделал и парламент Ирландии.
Согласно данным негосударственной американской организации "Мобилизация климата", о чрезвычайной климатической ситуации объявили уже 650 городских самоуправлений по всему миру.