Сб, 13.07.2019
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Мелбарде иззбрана вице-президентом комитета ЕП по культуре и образованию

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Даце Мелбарде

ФОТО: Valsts kanceleja

Евродепутат Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ) стала вторым вице-президентом комитета Европарламента по культуре и образованию, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь латвийской делегации группы европейских консерваторов и реформистов Карлис Бумейстерс.

Фракция европейских консерваторов и реформистов выдвинула Мелбарде также на должность своего координатора в этом комитете.

В комитет Европарламента по культуре и образованию вошел 31 депутат.

Мелбарде будет работать также в комитете Европарламента по окружающей среде, общественному здоровью и безопасности продовольствия.

Ответственным координатором среди латвийских депутатов будет также Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), руководящий работой фракции европейских консерваторов и реформистов в транспортной отрасли.

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