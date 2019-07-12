Мелбарде иззбрана вице-президентом комитета ЕП по культуре и образованию

Евродепутат Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ) стала вторым вице-президентом комитета Европарламента по культуре и образованию, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь латвийской делегации группы европейских консерваторов и реформистов Карлис Бумейстерс.
Фракция европейских консерваторов и реформистов выдвинула Мелбарде также на должность своего координатора в этом комитете.
В комитет Европарламента по культуре и образованию вошел 31 депутат.
Мелбарде будет работать также в комитете Европарламента по окружающей среде, общественному здоровью и безопасности продовольствия.
Ответственным координатором среди латвийских депутатов будет также Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), руководящий работой фракции европейских консерваторов и реформистов в транспортной отрасли.