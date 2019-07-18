Чт, 18.07.2019
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Королева Елизавета II осмотрела личные вещи своей прабабушки
... даже шкатулку для зубов!

ФОТО: AFP/SCANPIX

Королева Великобритании Елизавета II стала первой персоной, удостоившейся чести осмотреть личные вещи своей прабабушки - королевы Виктории, в том числе и роскошную шкатулку, в которой она хранила выпавшие зубы своих детей.

Экспозицию можно осмотреть до конце сентября в Букингемском дворце. Выставка посвящена 200-летию королевы Виктории. Она взошла на трон в 1837 году, когда ей было всего 18 лет. Вместе со своим любимым, принцем Альбертом, Виктория дала жизнь девяти детям.

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

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