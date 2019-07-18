Королева Елизавета II осмотрела личные вещи своей прабабушки

Экспозицию можно осмотреть до конце сентября в Букингемском дворце. Выставка посвящена 200-летию королевы Виктории. Она взошла на трон в 1837 году, когда ей было всего 18 лет. Вместе со своим любимым, принцем Альбертом, Виктория дала жизнь девяти детям.