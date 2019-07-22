Футбол с Владимиром Ивановым: Караул, футболисты "Риги" уходят в отрыв!

Очередной, 22-й тур чемпионата Латвии по футболу оказался на редкость миролюбивым - в трех матчах из четырех были зафиксированы ничейные результаты. И только лидирующая "Рига" еще раз подтвердила всю серьезность своих намерений по защите чемпионского титула, на домашнем стадионе "Сконто" не пожалев "Даугавпилс" - 4:0.
Матч с участием "Риги" и "Даугавпилса" как раз и открывал отчетный тур. И получился он, надо признать, не совсем захватывающим. Вина тут, прежде всего, лежит на гостях, которые провели, на мой взгляд, один из самых слабых своих матчей в нынешнем сезоне.
"Рига" Михаила Конева, фактически, играла вторым составом, свои основные силы решив поберечь к предстоящим матчам Лиги Европы с польским чемпионом "Пястом" из Гливице (первая игра второго предварительного раунда пройдет в Польше уже 25 июля, ответная в Риге - 1 августа). Но и этого вполне хватило, чтобы не просто завоевать очередные три очка, в третий раз в сезоне обыграв "Даугавпилс", так сказать, "на ноль" (1:0, 3:0 и 4:0), но еще и резко уйти в отрыв.
Перед приближающимся финишем третьего круга "Вирслиги" преимущество "Риги" над главным конкурентом РФШ увеличивается уже до шести очков.
⏯️ VIDEO: Spēles @RigaFC_Official - @BFC_Daugavpils (4:0) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 20, 2019
⚽️ Vyacheslav Sharpar (21'), Stefan Panic (41'), Elvis Stuglis (74'), Kamil Bilinski (79')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/eZCMhTwhzW
Интрига умирает? Если не умерла, то "при смерти" точно. Вячеслав Шарпар и Стефан Панич еще до перерыва обозначили 13-ю победу рижан в нынешнем сезоне, а во втором тайме разгром в красивом стиле непринужденно довершили Элвис Стуглис и Камил Балински - 4:0 без вопросов. После этой победы отпал и последний - "Рига" находится в отличной форме, в том числе психологической, так что поражение в Лиге чемпионов от ирландского "Дандолка" не выбило рижан из колеи. Скорее, наоборот, мобилизовало до предела. Тем более впереди дуэль с чемпионом Польши. А это очень серьезный вызов и проверка на прочность для чемпиона Латвии.
У "Риги" теперь 41 очко, у РФШ - 35 (такого разрыва между первым и вторым местом в этом сезоне еще не было). И снова стадион "Даугава", такой несчастливый для РФШ (именно здесь с командой Вальдаса Дамбраускаса в первом квалификационном раунде Лиги Европы произошел несчастный случай, когда рижане дома уступили словенской "Олимпии" - 0:2, и это после выездной победы в Любляне 3:2 и выбыли из дальнейшей борьбы). Что "Олимпия", что аутсайдер первенства "Метта", но РФШ все равно никак не может победить.
На этот раз судья Александр Голубев по истечении 90 минут зафиксировал ничью - 1:1. Пока что не помогает РФШ и солидное подкрепление. Так, в этом матче в составе рижской команды дебютировал 25-летний нападающий сборной Латвии Давис Икауниекс (вышел на замену на 82-й минуте). Лучшего футболиста Латвии 2018 года РФШ, как известно, переманил из Чехии, где он провел почти четыре сезона. Но на каждого Икауниекса в "Метте" найдется свой Кристапс Лиепа, который и сравнял счет в этой игре на 79-й минуте.
В отличие от верхней части турнирной таблицы, в нижней не такая разряженность - от идущего на седьмой позиции "Даугавпилса" до находящейся по-прежнему последней "Метты" всего-то три очка (21 против 18-ти). Посередине с 20 очками затесалась "Елгава" Олега Кубарева, которая хоть и не проиграла, но все равно не смогла на домашнем стадионе обыграть "Лиепаю" Александра Старкова - 0:0.
Кстати, это первое очко "Елгавы" в матчах с лиепайчанами в этом сезоне. Что тоже можно расценивать как плюсик (до этого были поражения 1:2 и 0:1). Перед поездкой в Швецию на рандеву с "Норчепингом" опять же в четверг, 25 июля (второй предварительный раунд Лиги Европы), курземцы остаются на шестой строчке турнирной таблицы с 25 очками. Ничего не поменялось и у них под носом - "Валмиера" идет на пятом месте (27 очков), "Вентспилс" - на четвертом (28 очков).
А все потому, что "Вентспилс" и "Валмиера" в третий раз в сезоне так и не выявили сильнейшего. 1:1 и 2:2 уже проходили соответственно в четвертом и 13-м турах "Вирслиги". Ничего не поменялось и в 22-м - снова боевая ничья 2:2 ("Вентспилс" остается в высшей лиге самой миролюбивой командой с семью ничьими).
⚽️⏯️ VIDEO: @fkventspils_ - @vgvia_futbols 2:2 vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 21, 2019
VEN: Helio Batista (41'), Appiah (85') OG
VAL: Ēriks Punculs (20'), Toluwalase Emmanuel Arokodare (57')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/Pqk1rTH7TH
Это была, пожалуй, самая неординарная игра в туре. Дважды по ходу этого поединка гости вели в счете, но каждый раз "желто-синие" находили возможность ответить адекватно. Развязка наступила на 84-й минуте, когда африканский легионер "Валмиеры" Офосу Аппия срезал мяч в собственные ворота. Он-то и поставил точку в этой замысловатой игре. Обе команды остались при своих интересах и на прежних местах в таблице. Если "Вентспилс" Игоря Клесова не проигрывает уже четыре тура подряд (две победы и две ничьи), то "Валмиера" Тамаза Пертии три тура кряду играет вничью.
Матчи следующего, 23-го тура, пройдут в следующий уик-энд (27 и 28 июля), но еще до этого свою еврокубковую историю продолжат писать "Рига", "Лиепая" и "Вентспилс" (опять же в четверг "Вентспилс" дома в Лиге Европы принимает мальтийскую "Гзиру").