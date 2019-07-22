Футбол с Владимиром Ивановым: Караул, футболисты "Риги" уходят в отрыв!

Матч с участием "Риги" и "Даугавпилса" как раз и открывал отчетный тур. И получился он, надо признать, не совсем захватывающим. Вина тут, прежде всего, лежит на гостях, которые провели, на мой взгляд, один из самых слабых своих матчей в нынешнем сезоне.

"Рига" Михаила Конева, фактически, играла вторым составом, свои основные силы решив поберечь к предстоящим матчам Лиги Европы с польским чемпионом "Пястом" из Гливице (первая игра второго предварительного раунда пройдет в Польше уже 25 июля, ответная в Риге - 1 августа). Но и этого вполне хватило, чтобы не просто завоевать очередные три очка, в третий раз в сезоне обыграв "Даугавпилс", так сказать, "на ноль" (1:0, 3:0 и 4:0), но еще и резко уйти в отрыв.

Перед приближающимся финишем третьего круга "Вирслиги" преимущество "Риги" над главным конкурентом РФШ увеличивается уже до шести очков.

Интрига умирает? Если не умерла, то "при смерти" точно. Вячеслав Шарпар и Стефан Панич еще до перерыва обозначили 13-ю победу рижан в нынешнем сезоне, а во втором тайме разгром в красивом стиле непринужденно довершили Элвис Стуглис и Камил Балински - 4:0 без вопросов. После этой победы отпал и последний - "Рига" находится в отличной форме, в том числе психологической, так что поражение в Лиге чемпионов от ирландского "Дандолка" не выбило рижан из колеи. Скорее, наоборот, мобилизовало до предела. Тем более впереди дуэль с чемпионом Польши. А это очень серьезный вызов и проверка на прочность для чемпиона Латвии.

У "Риги" теперь 41 очко, у РФШ - 35 (такого разрыва между первым и вторым местом в этом сезоне еще не было). И снова стадион "Даугава", такой несчастливый для РФШ (именно здесь с командой Вальдаса Дамбраускаса в первом квалификационном раунде Лиги Европы произошел несчастный случай, когда рижане дома уступили словенской "Олимпии" - 0:2, и это после выездной победы в Любляне 3:2 и выбыли из дальнейшей борьбы). Что "Олимпия", что аутсайдер первенства "Метта", но РФШ все равно никак не может победить.

На этот раз судья Александр Голубев по истечении 90 минут зафиксировал ничью - 1:1. Пока что не помогает РФШ и солидное подкрепление. Так, в этом матче в составе рижской команды дебютировал 25-летний нападающий сборной Латвии Давис Икауниекс (вышел на замену на 82-й минуте). Лучшего футболиста Латвии 2018 года РФШ, как известно, переманил из Чехии, где он провел почти четыре сезона. Но на каждого Икауниекса в "Метте" найдется свой Кристапс Лиепа, который и сравнял счет в этой игре на 79-й минуте.

Давис Икауниекс ФОТО: Latvijas Futbola federācija