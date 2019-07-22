Остапенко продолжает падать в мировом рейтинге

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила своё место в мировом рейтинге и по-прежнему находится на 11-й строчке, а вот Алёна Остапенко продолжает падение. На этот раз латвийская теннисистка опустилась на 4 строчки.
Севастовой не хватает 200 очков, чтобы догнать расположившуюся на десятом месте Арину Соболенко из Беларуси.
Напомним, что недавно Севастова завершила выступления на Bucharest Open, где не смогла защитить титул и потерпела поражение уже во втором круге. Эта неудача стоила Анастасии 180 рейтинговых очков WTA.
Что касается Остапенко, то 22-летняя теннисистка опустилась на 83-е место в мировом рейтинге. Алёна на минувшем Уимблдоне вылетела уже в первом раунде и не смогла защитить 780 очков.
На этой неделе в Лиелупе начнётся турнир Baltic Open, в котором примут участие обе латвийские теннисистки.