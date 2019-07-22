Остапенко продолжает падать в мировом рейтинге

Севастовой не хватает 200 очков, чтобы догнать расположившуюся на десятом месте Арину Соболенко из Беларуси.

Напомним, что недавно Севастова завершила выступления на Bucharest Open, где не смогла защитить титул и потерпела поражение уже во втором круге. Эта неудача стоила Анастасии 180 рейтинговых очков WTA.

Что касается Остапенко, то 22-летняя теннисистка опустилась на 83-е место в мировом рейтинге. Алёна на минувшем Уимблдоне вылетела уже в первом раунде и не смогла защитить 780 очков.