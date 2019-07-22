Пн, 22.07.2019
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Остапенко продолжает падать в мировом рейтинге

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сохранила своё место в мировом рейтинге и по-прежнему находится на 11-й строчке, а вот Алёна Остапенко продолжает падение. На этот раз латвийская теннисистка опустилась на 4 строчки.

Севастовой не хватает 200 очков, чтобы догнать расположившуюся на десятом месте Арину Соболенко из Беларуси.

Напомним, что недавно Севастова завершила выступления на Bucharest Open, где не смогла защитить титул и потерпела поражение уже во втором круге. Эта неудача стоила Анастасии 180 рейтинговых очков WTA.

Что касается Остапенко, то 22-летняя теннисистка опустилась на 83-е место в мировом рейтинге. Алёна на минувшем Уимблдоне вылетела уже в первом раунде и не смогла защитить 780 очков.

На этой неделе в Лиелупе начнётся турнир Baltic Open, в котором примут участие обе латвийские теннисистки.

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