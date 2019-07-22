Пн, 22.07.2019
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В Копенгагене начался ежегодный конгресс Санта-Клаусов

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/AFI

В столице Дании Копенгагене в понедельник начался ежегодный конгресс Санта-Клаусов, который традиционно проходит летом.

Санта-Клаусы собрались у статуи Русалки в Копенгагене, чтобы отправиться на  лодке по столице Дании.

В мероприятии участвуют также северные олени, эльфы и даже рождественская елка.

Конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене будет проходить до четверга. На мероприятие прибыли и участники из-за рубежа, в том числе из Японии, США и Великобритании.

Мероприятие проходит в столице Дании с 1957 года. Конгресс дает возможность Санта-Клаусам поддерживать контакт,а также помогает распространить дух Рождества.

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