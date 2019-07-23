Умер двухкратный победитель Уимблдона и бывшая седьмая ракетка мира

Умер трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралиец Питер Макнамара.
Бывший теннисист скончался в возрасте 64 лет от рака простаты, сообщает ATP.
"Нам всем очень грустно слышать о кончине Питера Макнамары - любимого и уважаемого члена нашей теннисной семьи. Его вклад в спорт как игрока, тренера и наставника никогда не будет забыт. Наши мысли с его семьей и друзьями", - сказано в сообщении Федерации тенниса Австралии.
Макнамара за время своей карьеры выиграл пять титулов в одиночном разряде и был седьмой ракеткой мира. Кроме того, Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open-1979 и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).
После окончания карьеры Макнамара работал тренером. В числе его воспитанников такие известные теннисисты, как Марк Филипусис и Григор Димитров.
Слова соболезнования выразили многие известные люди из тенниса, в числе которых Борис Беккер, Кейси Деллакква, Юлия Гёргес, Сергей Стаховский, Анастасия Павлюченкова и другие.
Great player. Great coach. Great role model 🇦🇺— #AusOpen (@AustralianOpen) July 22, 2019
Vale Peter McNamara. #RIPMacca #AusOpen pic.twitter.com/s9SfMkVgEE