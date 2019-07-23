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Умер двухкратный победитель Уимблдона и бывшая седьмая ракетка мира

Питер Макнамара

ФОТО: TennisMagazine/Twitter

Умер трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралиец Питер Макнамара.

Бывший теннисист скончался в возрасте 64 лет от рака простаты, сообщает ATP.

"Нам всем очень грустно слышать о кончине Питера Макнамары - любимого и уважаемого члена нашей теннисной семьи. Его вклад в спорт как игрока, тренера и наставника никогда не будет забыт. Наши мысли с его семьей и друзьями", - сказано в сообщении Федерации тенниса Австралии.

Макнамара за время своей карьеры выиграл пять титулов в одиночном разряде и был седьмой ракеткой мира. Кроме того, Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open-1979 и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).

После окончания карьеры Макнамара работал тренером. В числе его воспитанников такие известные теннисисты, как Марк Филипусис и Григор Димитров.

Слова соболезнования выразили многие известные люди из тенниса, в числе которых Борис Беккер, Кейси Деллакква, Юлия Гёргес, Сергей Стаховский, Анастасия Павлюченкова и другие.

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