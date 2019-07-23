Умер двухкратный победитель Уимблдона и бывшая седьмая ракетка мира

"Нам всем очень грустно слышать о кончине Питера Макнамары - любимого и уважаемого члена нашей теннисной семьи. Его вклад в спорт как игрока, тренера и наставника никогда не будет забыт. Наши мысли с его семьей и друзьями", - сказано в сообщении Федерации тенниса Австралии.