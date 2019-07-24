Президент: правительство достаточно стабильно, реальных альтернатив нет

Он отметил, что не завидует премьер-министру Кришьянису Кариньшу, которому приходится согласовывать мнения и убеждать всех пятерых партнеров по коалиции, чтобы идти в одном направлении.

"Роль президента заключается в том, что он своим голосом должен поддерживать полезные реформы. Это я готов делать, и об этом я сигнализировал премьер-министру", - сказал президент.

Комментируя возможности нынешнего Кабинета министров доработать до следующих выборов в Сейм, Левитс допустил, что это возможно. "Мне кажется, что альтернатив никто по-настоящему и не хочет. В настоящее время правительство достаточно стабильно, потому что нет никакой реальной альтернативы", - подчеркнул он.