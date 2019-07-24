Задержанный в Иране моряк из Латвии связался с близкими

Гражданину Латвии, которого 19 июля задержали в Иране вместе с другими моряками танкера Stena Impero, обеспечили возможность связаться с близкими, сообщает МИД.
Согласно информации Министерства иностранных дел, возможность связаться с близкими моряку дали в среду, 24 июля.
МИД получило подтверждение тому, что сейчас здоровью, безопасности и жизни гражданина Латвии ничего не угрожает.
Напомним, Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.
Танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".
Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних сношений ЕС в освобождении латвийского подданного.
Также Латвия обратилась к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.
Ринкевич заявил, что в разрешении ситуации задействованы должностные лица ЕС и Великобритании, латвийский дипломатический корпус.
Позднее к его освобождению подключилась и Служба госбезопасности Латвии.