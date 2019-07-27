Футбол с Владимиром Ивановым: Судейская война "Вентспилса", "Лиепая" на чужой "Даугаве" и "догонялки" РФШ

В прошлом туре вообще-то были зафиксированы три ничьи. Слишком уж миролюбивым он получился, отчего в турнирной таблице ровным счетом ничего не изменилось. Так бывает. Главными бенефициарами (выгодоприобретателями) тогда стали лидирующая "Рига" Михаила Конева, которая ушла в отрыв от РФШ на шесть очков (41 очко против 35-ти), да юрмальский "Спартак", не потерявший своей третьей позиции даже не играя, так как юрмалчане тот тур пропускали. В 23-м все может измениться.

Открываться тур будет матчем в Слоке, где "Спартак" будет принимать "Елгаву". Гости никак не могут избавиться от "кандалов", в которых их "заковали" в первых двух кругах при Марьяне Пахаре, застряв на предпоследнем, восьмом месте.

И сейчас главная задача у команды Олега Кубарева - хотя бы догнать идущий на седьмом месте "Даугавпилс". Уже потом можно будет думать о погоне за курземскими командами, которые прочно оккупировали середину турнирной таблицы.

Футболисты юрмальского "Спартака" ФОТО: FK Spartaks Jūrmala/Facebook

"Спартак" же, который времени даром не терял и успел съездить на сбор в Польшу, проведя несколько спаррингов, наоборот - видит цель и упорно к ней идет. В случае победы, подопечные Нунцио Дзаветтьери смогут еще ближе подобраться к РФШ (у "Спартака" - 30 очков, у РФШ - 35 , но на один матч проведено больше). Так что как не крути - второе место у РФШ явно под угрозой. К тому же "Спартак", во втором круге поразивший всех своей прытью (шесть побед, при одной ничьей и одном поражении), с "Елгавой" расправился тогда играючи, разгромив на выезде - 3:0.

На следующий день, в воскресенье, РФШ дома играет с "Валмиерой". Как здесь все завершится? Что-то мне подсказывает, что ничейного результата тут быть не может.

В прошлом туре "Валмиера" сильно потрепала на выезде нервы "Вентспилсу" (2:2), который c трудом унес ноги (на 82-й минуте гости "подарили" автогол). С РФШ все может повториться, тем более, что вице-лидер сейчас явно не в лучшей своей форме.

Футболисты РФШ ФОТО: Futbola klubs RFS/Facbook

Перед командой Вальдаса Дамбраускаса стоит архисложная задача - оступаться больше ну никак нельзя, дабы идущие следом "Спартак", "Вентспилс" и "Валмиера" не настигли, да и отпускать далеко "Ригу" тоже не хочется (нынешний лидер "Вирслиги" этот тур пропускает). Иначе с такой заветной мечтой, как завоевание чемпионского титула, можно будет попрощаться еще до старта четвертого круга.

Вот она дилемма - как быть? А всего-то надо вернуться к тем временам, когда на старте сезона были одержаны семь побед кряду. В это трудно поверить, но так было! Сейчас же в амбициозном штабе РФШ о таком могут только мечтать: в четырех матчах третьего круга столичная команда набрала всего четыре очка.

В этот же день, 28 июля, пройдут еще два матча тура уже с участием еврокубковых бойцов. В одном из них "Вентспилс", продолжающий вести войну с судейским корпусом (особый резонанс вызвало выступление на пресс-конференции с резкой критикой в адрес судей и руководства Латвийской федерации футбола владельца "Вентспилса" Адлана Шишханова, за что скорый на расправу дисциплинарный комитет ЛФФ его дисквалифицировал аж до октября), принимает "Даугавпилс".

Адлан Шишханов ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Пожалуй, это единственная игра в туре, где более-менее все ясно. Во всяком случае, любой результат, кроме победы "желто-синих", можно будет расценивать как сенсацию. Еще нужны аргументы? Спросите у мальтийской "Гзиры", которая в первом матче второго предварительного раунда Лиги Европы уступила команде Игоря Клесова 0:4.

А вот "Метта" на стадионе "Даугава" принимает "Лиепаю". Да-да, с недавних пор нынешний аутстайдер первенства играет на Национальном стадионе "Даугава". Наконец-то стороны пошли на компромисс и приняли единственно правильное решение: "Даугава" без футбола не может существовать. Пафосно, но это так по сути.