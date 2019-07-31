В магазинчике "Традиционные сувениры из Латвии" продают кружки с полуголым Путиным. Это вызвало вопросы

В одном из сувенирных магазинчиков в Старой Риге продаются кружки, на которых изображен президент России Владимир Путин. Как отмечает Институт Латвии, заботящийся об образе нашей страны в мире, запретить такую торговлю невозможно, однако торговцы должны оценивать, какое впечатление такая продукция производит на гостей Латвии, сообщила Panorāma на LTV.
Витрину магазинчика на улице Шкюню украшает надпись "Традиционные сувениры из Латвии", но размещенное на полках говорит об обратном - здесь можно найти кружки с изображением Путина, играющего в хоккей, на рыбалке или оседлавшего верхом медведя, отмечает передача.
Как призналась продавец, эти кружки по цене 10 евро за штуку, пользуются популярностью.
Опрошенные передачей туристы не скрывали удивления и признались, что такой товар не покупали бы.
То, что такой товар создает ложное впечатление о Латвии, отметили и в Институте Латвии.
"Я сама была в магазине и посмотрела, что все это размещено рядом с кружечкой "Кто-то в Латвии очень любит тебя"", - сказала директор Института Вита Тимермане-Моора.
"Это очень хороший повод для того, чтобы мы все же говорили о том, какими бывают подарки, которые везут в качестве сувенира из Латвии. И это вопрос не только о человеческой ответственности, но и о гражданской. Было бы интересно узнать, почему производитель выбрал именно такие фотографии именно с этой личностью", - сказала Тимермане-Моора.
Встретить владельца магазина передаче не удалось.