Австралийский теннисист назвал судью матча картофелиной

В третьем круге турнира 52-я ракетка мира Кирьос встречался с французом Жилом Симоном и одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После победы австралиец отказался пожать руку арбитру матча Фергусу Мерфи.

Кирьоса разозлило то, что во втором сете на тайбрейке судья отказался повторно убедиться в точности попадания Симоном в нужный квадрат. Победа в конкретном розыгрыше позволило бы Кирьосу победить.

В конце концов он и так взял верх в матче, однако после игры не пожал судье руку, назвав его "картофелиной с руками и ногами".

Во время игры австралиец три раза бросал на землю свою ракетку, ломая ее. Одну из сломанных ракеток он отдал сидящему на трибунах мальчику.