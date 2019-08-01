Австралийский теннисист назвал судью матча картофелиной

Австралийский теннисист Ник Кирьос на турнире Citi Open в Вашингтоне во время игры назвал тренера картофелиной с руками и ногами, а также отказался пожать ему после матча руку, сообщает североамериканские СМИ.
В третьем круге турнира 52-я ракетка мира Кирьос встречался с французом Жилом Симоном и одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После победы австралиец отказался пожать руку арбитру матча Фергусу Мерфи.
Кирьоса разозлило то, что во втором сете на тайбрейке судья отказался повторно убедиться в точности попадания Симоном в нужный квадрат. Победа в конкретном розыгрыше позволило бы Кирьосу победить.
В конце концов он и так взял верх в матче, однако после игры не пожал судье руку, назвав его "картофелиной с руками и ногами".
Во время игры австралиец три раза бросал на землю свою ракетку, ломая ее. Одну из сломанных ракеток он отдал сидящему на трибунах мальчику.
Might want to go with a higher tension?— Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2019
🤔🤔#CO19 pic.twitter.com/0opGlCx8yg