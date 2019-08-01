Чт, 1.08.2019
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Австралийский теннисист назвал судью матча картофелиной

Ник Кирьос

ФОТО: www.atpworldtour.com

Австралийский теннисист Ник Кирьос на турнире Citi Open в  Вашингтоне во время игры назвал тренера картофелиной с руками и ногами, а также отказался пожать ему после матча руку, сообщает североамериканские СМИ.

В третьем круге турнира 52-я ракетка мира Кирьос встречался с французом Жилом Симоном и одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После победы австралиец отказался пожать руку арбитру матча Фергусу Мерфи.

Кирьоса разозлило то, что во втором сете на тайбрейке судья отказался повторно убедиться в точности попадания Симоном в нужный квадрат. Победа в конкретном розыгрыше позволило бы Кирьосу победить.

В конце концов он и так взял верх в матче, однако после игры не пожал судье руку, назвав его "картофелиной с руками и ногами".

Во время игры австралиец три раза бросал на землю свою ракетку, ломая ее. Одну из сломанных ракеток он отдал сидящему на трибунах мальчику.

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