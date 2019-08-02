В Англии частично рухнула плотина, возможны обширные наводнения

Дамба Тодбрукского водохранилища у небольшого города Дарбишира, в котором проживают 6500 человек, тяжело пострадала в результате прошедших в последние дни ливней.

Управление окружающей среды за несколько часов до происшествия сделало предупреждение об "опасности для жизни", эксперты также предупредили, что водосброс плотины может "полностью рухнуть" в течение нескольких часов.

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"В результате сильных ливней в округе Вейлибриджа пострадала плотина, и большей части ее конструкции нанесены разрушения", - сказал эксперт инженерных наук Лондонского университета Брунеля Мохаммед Хейдарзадех.

"Если плотина разрушится полностью, берега затопит и смоет очень быстро, что может вызвать обширные наводнения", - добавил он.