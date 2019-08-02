В Англии частично рухнула плотина, возможны обширные наводнения

В Великобритании эксперты предупреждают об угрозе наводнения в английском городе Вейлибридже, где в четверг частично обрушилась плотина, а жителей эвакуировали, сообщает DPA.
Дамба Тодбрукского водохранилища у небольшого города Дарбишира, в котором проживают 6500 человек, тяжело пострадала в результате прошедших в последние дни ливней.
Управление окружающей среды за несколько часов до происшествия сделало предупреждение об "опасности для жизни", эксперты также предупредили, что водосброс плотины может "полностью рухнуть" в течение нескольких часов.
"В результате сильных ливней в округе Вейлибриджа пострадала плотина, и большей части ее конструкции нанесены разрушения", - сказал эксперт инженерных наук Лондонского университета Брунеля Мохаммед Хейдарзадех.
"Если плотина разрушится полностью, берега затопит и смоет очень быстро, что может вызвать обширные наводнения", - добавил он.
Полиция Дарбишира проинформировала о планах обеспечить выносливость плотины, для этого нужно сначала перенаправить из водоема воду, а затем произвести ремонт плотины.