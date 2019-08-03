Концерн Postimees приобрел права на продажу телерекламы в Эстонии

Концерн Postimees Grupp AS с 1 января 2020 года примет от фирмы BMA Estonia OÜ услугу продажи рекламы на телеканалах в Эстонии, включая Первый Балтийский канал, пишет Rus.Postimees.
Об этом BNS сообщил член правления и директор по продажам Postimees Grupр Райдо Соом, по словам которого речь идет о реализации договора о сотрудничестве, в ходе которой отношения собственности BMA Estonia OÜ не изменятся.
"Postimees Grupp не покупает паи BMA Estonia OÜ, а только берет на себя функции продажи телевизионной рекламы в Эстонии. Реализацию всех заключенных до сего времени рекламных договоров Postimees Grupp в неизмененном виде берет на себя", - пояснил Соом.
По его словам, цель этого этапа сотрудничества в том, чтобы с помощью возросшей синергии усилить позиции Postimees Grupp на телевизионном рынке и предложить клиентам целостное решение в сфере телерекламы более высокого качества.
Кроме того, посредством договора в портфель телеканалов Postimees Grupр будут включены четыре новых канала: First Baltic Channel Estonia, NTV Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia и ДОМ Кино.
Как отметила руководитель эстонского представительства BMA Eesti Ирина Козыренко, это хорошая возможность объединить две ключевые целевые группы, в результате занимающее лидерские позиции на рынке предприятие сможет предложить своим телевизионным клиентам отличный продукт для более эффективного проведения телевизионных кампаний.
BMA Estonia входит в концерн Baltic Media Alliance, представляя в Эстонии 25 телеканалов, русскоязычный еженедельник MK-Estonia и решение OTT TV - "TVDOM.TV".
Концерн Postimees Grupp AS представляет в Эстонии телеканалы Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, Eesti Kanal, Eesti Kanal+, TLC, Discovery Channel, TNT, TNT4 и "Пятница".