Медики назвали заболевания, при которых нельзя купаться

В первую очередь, купаться в водоемах нельзя людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Также не рекомендуется это делать страдающим эпилепсией, сахарным диабетом и при наличии разного рода инфекцией.

"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания -

заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия",

- цитирует главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина РИА Новости.

Кроме того, врач отметил, что очень опасно находиться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения, поскольку теряется контроль над поведением и ухудшается координация движений.

Коллега Холдина - главный врач центральной клинической психиатрической больницы (ЦКПБ) Борис Белозеров, в свою очередь, добавил, что у нетрезвого человека пропадает инстинкт самосохранения, что может привести к тяжелым последствиям.

"Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, человек перестает ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется.

Что является частой причиной травм и несчастных случаев", - сказал, в частности, Белозеров.