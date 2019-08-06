ЦЗПП: Растет число заемщиков, которые сталкиваются с трудностями при возврате кредитов

По ее словам, удельный вес заемщиков, испытывающих трудности с возвратом долга, вырос с 43% в 2017 году до 45% в 2018 году.

Кроме того, Витолиня отметила, что с каждым годом все быстрее растет объем кредитных обязательств жителей Латвии - в прошлом году сумма выданных новых небанковских кредитов по сравнению с 2017 годом увеличилась на 7,3% или 43 млн евро, достигнув 630 млн евро.

Наиболее стремительный рост в прошлом году был зафиксирован в сегментах дистанционных (42%) и потребительских (20%) кредитов, а также в лизинге (30%).

По словам Витолини, жители в основном берут займы для погашения счетов и долгов (38,9%), покупки продуктов и бытовых товаров (27,6%), а также для покупки или ремонта транспортных средств (27,3%).

Руководитель ЦЗПП заявила, что, согласно данным отрасли небанковского кредитования, в августе наблюдается наибольший спрос жителей на небанковские займы. К примеру, в августе прошлого года сумма новых выданных кредитов составила 57,22 млн евро. Это время совпадает с периодом после отпусков и началом нового учебного года.

В ходе опроса ЦЗПП выяснилось, что 77% жителей Латвии во время отпуска (чаще всего летом) позволяют себе большие траты, чем планировалось. В свою очередь 34% респондентов признались, что сталкиваются с финансовыми трудностями после отпуска, а 11% опрошенных рассказали, что вынуждены брать деньги в долг для покрытия своих финансовых обязательств после отпусков.