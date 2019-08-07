Сексуальная Рита Ора смутила поклонников фото в бикини "слишком уж мини"
Популярная британская певица и актриса Рита Ора вместе с друзьями отправилась на отдых в Испанию, на остров Ибиса. Там на яхте 28-летняя знаменитость решила устроить горячую фотосессию в бикини, которое едва скрывало ее грудь.
На фотографиях, которые появились в Instagram-аккаунте певицы, она позирует в различных позах в черном мини-бикини, показывая, что находится в замечательной форме.
Однако большее внимание пользователей Сети привлекла не фигура звезды, а одна пикантная деталь - слишком маленькая верхняя часть ее бикини. Многие отметили, что купальник Рите явно мал, и посоветовали ей выбирать в будущем правильный размер.
"Может, тебе стоит приобретать купальники в отделах для взрослых, а не в детских секциях?" - съязвил один из фолловеров.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Ора позирует в бикини не по размеру. Какое-то время назад в ответ на критику она заявила, что "ей надо выяснить размер своего бюстгальтера".
Галерея: Рита Ора на GQ Men of the Year Awards
Галерея: Рита Ора в Нью-Йорке
Галерея: Яркая с головы до ног Рита Ора