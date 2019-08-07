Сексуальная Рита Ора смутила поклонников фото в бикини "слишком уж мини"

На фотографиях, которые появились в Instagram-аккаунте певицы, она позирует в различных позах в черном мини-бикини, показывая, что находится в замечательной форме.

Однако большее внимание пользователей Сети привлекла не фигура звезды, а одна пикантная деталь - слишком маленькая верхняя часть ее бикини. Многие отметили, что купальник Рите явно мал, и посоветовали ей выбирать в будущем правильный размер.

"Может, тебе стоит приобретать купальники в отделах для взрослых, а не в детских секциях?" - съязвил один из фолловеров.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Ора позирует в бикини не по размеру. Какое-то время назад в ответ на критику она заявила, что "ей надо выяснить размер своего бюстгальтера".