Бондарс: проект госбюджета должен быть подан в Сейм до 15 октября

Комиссия пригласит на свои заседания представителей министерств и других учреждений, которые расскажут о своих инициативах.

На вопрос о возможностях повышения минимальной зарплаты и необлагаемого минимума Бондарс ответил, что эти и другие вопросы активно обсуждаются на уровне правительства.

По его словам, столь же актуальны и другие проблемы, например, дополнительные средства для медицины и образования. Политики должны делать все, чтобы жизнь в Латвии становилась лучше и легче, хотя уже известно, что денег на все потребности не хватит, сказал руководитель комиссии.