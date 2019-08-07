Ср, 7.08.2019
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Бондарс: проект госбюджета должен быть подан в Сейм до 15 октября

Мартиньш Борданс

ФОТО: Ieva Leniša/ LETA

Правительство должно подать в Сейм проект государственного бюджета до 15 октября, после чего бюджетно-финансовая комиссия начнет активное его рассмотрение, заявил агентству LETA руководитель комиссии Мартиньш Бондарс.

Комиссия пригласит на свои заседания представителей министерств и других учреждений, которые расскажут о своих инициативах.

На вопрос о возможностях повышения минимальной зарплаты и необлагаемого минимума Бондарс ответил, что эти и другие вопросы активно обсуждаются на уровне правительства.

По его словам, столь же актуальны и другие проблемы, например, дополнительные средства для медицины и образования. Политики должны делать все, чтобы жизнь в Латвии становилась лучше и легче, хотя уже известно, что денег на все потребности не хватит, сказал руководитель комиссии.

Некоторые представители Новой консервативной партии предлагают повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум до 500 евро уже с будущего года, другие коалиционные политики оценивают эту инициативу сдержанно.

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