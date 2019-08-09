Вычеркните из жизни этих людей: кто вам все портит и мешает счастью по знаку Зодиака

Овен

Представители этого знака Зодиака очень целеустремленные и стараются добиваться успеха во всем, за что бы ни взялись. Последнее, что им нужно, - это окружение, которое будет постоянно сеять сомнения и подрывать веру в их силы.

Телец

Разрушить до основания внутреннюю гармонию Тельцов могут люди, которые постоянно врут. Естественно, ложь выводит из равновесия всех, но

Тельцы просто обожают проводить время с людьми, которым доверяют и с которыми могут завязать эмоционально крепкие отношения.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака спонтанны по своей натуре и обожают веселье. Близнецам стоит расстаться с теми, кто лишает их позитива или пытается подавить. Будьте собой и не позволяйте никому диктовать, как вам жить.

Рак

Раки очень эмоциональны. Им хочется открыто выражать свои чувства, хотя в большинстве случаев это непросто.

И если кто-то постоянно говорит вам, что вы слишком эмоциональны, подумайте - возможно, общение с этим человеком загоняет ваши эмоции еще глубже.

Лев

Львы обладают уверенностью в себе, которую ничто не способно сломить. Они знают, на что способны, и гордятся собой. Вам не стоит тесно общаться с теми, кто делает все, чтобы вы усомнились в себе и своих способностях.

Дева

Девы обожают анализировать каждую мелочь.

Им следует доверять своей интуиции и меньше общаться с теми, кто сомневается или насмехается над их видением окружающего мира.

Весы

Весы способны смотреть на ситуацию под разными углами. Они умеют находить компромиссы. Именно поэтому им стоит вычеркнуть из жизни тех, кто постоянно пытается конфликтовать и ведет себя агрессивно, нарушая шаткий баланс.

Скорпион

Представителям этого знака зодиакального круга довольно трудно доверять окружающим. Однако они известны своим развитым чутьем.

Если Скорпиону кажется, что кто-то лжет, то так оно и есть. Людям этого знака не стоит проводить время с теми, кому они не доверяют.

Даже если это формальная встреча.

Стрелец

Эти люди свободны, словно птицы в полете. Им стоит ограждать себя от тех, кто пытается подрезать им крылья.

Козерог

Представители этого знака самодостаточны и трудолюбивы. Им стоит отстраниться от людей, которые хотят обесценить их усилия, поскольку поступают они так исключительно из зависти.

Водолей

Водолеи ценят независимость. Поэтому им лучше держаться на расстоянии от тех, кто не дает им свободного пространства.

Если кто-то не может понять, почему для вас так важно проводить время наедине с собой, - это его проблемы. Избегайте общения с людьми, которые не дают свободно дышать.

Рыбы

Рыбы часто ставят чувства окружающих выше собственных. И если кто-то из окружения постоянно пользуется вашим даром сопереживания, высасывая из вас все силы, стоит ограничить общение с этим человеком. А в некоторых случаях - и вовсе вычеркнуть его из жизни.