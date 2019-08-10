За несколько дней в Индии наводнения унесли жизни минимум 100 человек

В результате наводнений и обрушений земли, вызванных муссонными ливнями, в нескольких штатах Индии в течение последних дней погибли минимум 100 человек, сообщает агентство LETA.
О минимум 39 жертвах сообщается из штата Керал на юге страны, еще 26 человек с четверга погибли в соседнем штате Карнатака. В обоих штатах были эвакуированы или перемещены в более безопасные места более 324 000 человек.
В штате Махараштра на западе Индии с понедельника в инцидентах, связанных с наводнениями, погибли минимум 30 человек, а в целом наводнения повлияли на жизнь 380 000 человек.
Три этих штата пострадали больше всего, но наводнения затронули и другие штаты.
В спасательных работах и оказании помощи жителям принимает участие армия Индии, морские и воздушные силы.