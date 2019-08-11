Супермодель Лорен Хаттон в 75 лет возвращается в фэшн-индустрию
Икона моды шестидесятых Лорен Хаттон, которой, кстати, принадлежит рекорд - 26 раз (!) она была на обложке знаменитого Vogue - возвращается в фэшн-индустрию и в свои 75 лет доказывает миру, что женщина прекрасна и желанна в любом возрасте!
Легендарная модель Лорен Хаттон стала лицом марки StriVectin и продолжает очаровывать мир.
Однажды на показе Valentino Хаттон оступилась и упала, однако молодая манекенщица, оказавшаяся рядом, проявила уважение к легенде, протянув ей руку и поддержав.
Лорен Хаттон в молодости - на пике своей славы!
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