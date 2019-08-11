Вс, 11.08.2019
Это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация.
Активист из Красноярска о пожарах в Сибири

Супермодель Лорен Хаттон в 75 лет возвращается в фэшн-индустрию
Аплодируем стоя!

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix, Instagram

Икона моды шестидесятых Лорен Хаттон, которой, кстати, принадлежит рекорд - 26 раз (!) она была на обложке знаменитого Vogue - возвращается в фэшн-индустрию и в свои 75 лет доказывает миру, что женщина  прекрасна и желанна в любом возрасте!

Легендарная модель Лорен Хаттон стала лицом марки StriVectin и продолжает очаровывать мир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однажды на показе Valentino Хаттон оступилась и упала, однако молодая манекенщица, оказавшаяся рядом, проявила уважение к легенде, протянув ей руку и поддержав.

Лорен Хаттон в молодости - на пике своей славы!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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VOGUE vāki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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