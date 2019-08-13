Вт, 13.08.2019
Речь не идет о том, что реакция опоздала, не о том, что упустили, потому что не знали - все видели, все знали. Проблема была в том, что тушить не собирались. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России

Мода Беверли-Хиллз: молодые и стильные кумиры 90-х... через 29 лет!
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ФОТО: AFP/SCANPIX

На премьеру возрожденного культового сериала 1990-х годов "Беверли-Хиллз, 90210", получившего сокращенное название BH90210, собрались все его главные герои, а точнее - актеры, исполнившие их роли. Смотрите, как кумиры подростков изменились за 29 лет!

В перезагрузке сериала актеры играют самих себя спустя много лет после завершения съемок. По сюжету, именно они решают воскресить шоу, которое сделало их знаменитыми. Это рождает массу воспоминаний... 

ФОТО: MICHAEL TRAN/AFP

ФОТО: MICHAEL TRAN/AFP

ФОТО: MICHAEL TRAN/AFP

MICHAEL TRAN/AFP

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