Мода Беверли-Хиллз: молодые и стильные кумиры 90-х... через 29 лет!
На премьеру возрожденного культового сериала 1990-х годов "Беверли-Хиллз, 90210", получившего сокращенное название BH90210, собрались все его главные герои, а точнее - актеры, исполнившие их роли. Смотрите, как кумиры подростков изменились за 29 лет!
В перезагрузке сериала актеры играют самих себя спустя много лет после завершения съемок. По сюжету, именно они решают воскресить шоу, которое сделало их знаменитыми. Это рождает массу воспоминаний...
MICHAEL TRAN/AFP
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