"Железная конструкция упала на авто моего брата!": очевидец рассказал о ДТП у Дарзини

В столкновении участвовали три автомобиля - один грузовик и две легковушки. Учитывая тот факт, что грузовой автомобиль сорвал на улице Маскавас металлическую конструкцию, к которой были прикреплены светофоры и дорожные знаки, упавшая инсталляция попортила и несколько ехавших навстречу фуре автомобилей.

Владимир вместе с братом в понедельник, 12 августа, отправился в столицу. Он согласился помочь брату в автосервисе, поэтому ехал на своей машине. Однако прямо перед перекрестком улиц Маскавас и Тайснас, на повороте на Дарзини, зажегся красный сигнал.

"После этого загорелся зеленый свет. Первая машина, которая стояла у перекрестка, успела уехать, брат поехал и вдруг этот грузовик задел конструкцию. Она упала на крышу машины брата. Я остановился, включил аварийные сигналы и побежал. Стали вытаскивать его", - рассказал Владимир.

Его брата госпитализировали. Как заявил Владимир, брат не мог говорить и идти. До приезда машины "скорой" помощи он лежал на асфальте. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Элина Юревица в понедельник подтвердила, что пострадавший отделался сравнительно лешкими травмами, в больницу его отправили для проведения дальнейших проверок.

Автомобиль Владимира в ДТП пострадал не так сильно, как транспортное средство его брата.

"Я ехал за ним, поэтому у меня пострадало только лобовое стекло. Какая-то пластмассовая конструкция упала и на стекле появилась трещина. Мне повезло", - заявил Владимир.

Журналисты Degpunktā на месте происшествия поговорили и с водителем фуры, который рассказал, что такой инцидент приключился с ним впервые.