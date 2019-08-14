Нейт Диас проехался по Конору Макгрегору, обвинил UFC и вызвал на бой Хабиба

В 2016 году Диас и Макгрегор провели два совместных поединка - в одном победу одержал ирландец, а в другом американец. Многие любители ММА ожидали увидеть третий поединок, но этого не произошло.

Диас с 2016 года не провёл ни одного боя под эгидой UFC, но в ближайшее воскресенье он должен провести поединок с экс-чемпионом UFC Энтони Пэттисом в рамках полусредней весовой категории.

"Я сразу понял, что делает UFC. Они старались отодвинуть меня в сторону и предлагали только низкорейтинговых соперников. Этого никто не видит, поэтому выглядит будто я жалуюсь. Я им не звонил. Они сами позвонили и извинились, что забыли обо мне", - сказал Диас в интервью ESPN.

Нейт Диас также посвятил несколько слов своему бывшему сопернику Конору Макгрегору, обвинив UFC в умышленном фаворитизировании ирландца.

"Бой против Эдди Альвареса стал лёгкой прогулкой для Макгрегора. Ему давали удобные бои. Я ничего не имею против этого, но Макгрегор - маленькая, разбалованная сучка, которой всё преподнесли на блюдечке. Если бы ему пришлось добиваться всего самостоятельно, как мне, то он бы не продвинулся дальше своего первого боя", - сказал Диас.

Стоит отметить, что Макгрегор свой последний поединок провёл в октябре 2018 года, уступив российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. За время своей карьеры ирландец одержал 21 победу в 25 поединках.

Нейт Диас также прокомментировал возможный третий бой с Макгрегором, а также следующий поединок Нурмагомедова против Дастина Порье, который состоится в сентябре.

"Третий бой с Конором? Время покажет. Хабиб сейчас главный, я проведу с ним бой, если он захочет побыковать. Я уже пытался бой сделать, но мне сказали что он сейчас чемпион. Давай, "чемпион", я был здесь задолго до тебя. Теперь ты дерешься с парнем, которого я уже побил? С Дастином Порье, слившимся с нашего поединка? Он не вышел на бой, а значит, проиграл. Не понимаю, каким образом он вообще получил титульный бой", - заявил Диас.