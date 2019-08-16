Какие изменения тела указывают на поражение печени

Печень - жизненно важная железа внешней секреции человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Нарушение в работе печени чревато серьезными заболеваниями, а потому надо знать, что может сигнализировать о сбое в функционировании этого органа.

Запах пота. При заболеваниях печени и почек меняется привычный запах пота -

он начинает напоминать запах вареной капусты, что связано с изменением в составе веществ, которые выделяет нездоровый организм.

Желтизна кожи и слизистых. Это, пожалуй, наиболее известный симптом пораженной болезнью печени.

Такая желтизна - следствие того, что орган перестает связывать билирубин, который начинает концентрироваться в коже.

Чаще всего данный симптом наблюдается при гепатите и циррозе.

Выпадение волос. Нездоровая печень почти всегда способствует гормональным нарушениям, а волосы первыми реагируют на изменения в выработке гормонов.

Тяжесть и боль в боку. Общеизвестно: печень не болит. Но, как объясняет российский врач Сергей Агапкин,

при увеличении печени происходит растяжение капсулы, в которой она находится, - эта капсула и посылает болевые сигналы.

Боль в правом подреберье могут вызывать и другие заболевания. Но если помимо боли человек замечает у себя наличие горького привкуса во рту (обычно по утрам), пожелтение языка или глазных склер, ему следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.