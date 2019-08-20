Минфин: нечестно перекладывать проблемы Риги на плечи налогоплательщиков

Новоизбранному мэру Риги Олегу Бурову (ЧСР) нужно решать вопросы, связанные с перекладыванием проблем Риги на плечи латвийских налогоплательщиков, заявил парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов (KPV LV).
Согласно расчетам Минфина, прогнозируемое включение Rīgas satiksme в общий правительственный сектор негативно повлияет на баланс общего правительственного бюджета - в 2020 году в размере 71,9 млн евро. В результате доступное фискальное пространство для финансирования в 2020 году будет отрицательным в размере 25 млн евро.
Закатистов подчеркнул, что на данный момент обдумывается возможность того, как "достичь справедливости и вернуть 72 млн евро".
"Нечестно, что Rīgas satiksme или привилегия "Согласия" взваливается на плечи латвийских налогоплательщиков. Таким образом тетя из Апе, которая никогда не была в Риге, платит за бесплатный проезд не только за тех пенсионеров, которые являются гражданами Латвии, но и тех, кто имеет гражданство России, по-моему, это неправильно. Надеюсь, что Буров посчитает это почетной обязанностью и не будет перекладывать свои проблемы на плечи налогоплательщиков", - указал парламентский секретарь Минфина. .
Как сообщалось ранее, согласно критериям Европейского союза, Rīgas satiksme должно быть включено в общий правительственный сектор, что приведет к уменьшению фискального пространства бюджета на 2020 год на 72 млн евро.