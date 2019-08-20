Минфин: нечестно перекладывать проблемы Риги на плечи налогоплательщиков

"Нечестно, что Rīgas satiksme или привилегия "Согласия" взваливается на плечи латвийских налогоплательщиков. Таким образом тетя из Апе, которая никогда не была в Риге, платит за бесплатный проезд не только за тех пенсионеров, которые являются гражданами Латвии, но и тех, кто имеет гражданство России, по-моему, это неправильно. Надеюсь, что Буров посчитает это почетной обязанностью и не будет перекладывать свои проблемы на плечи налогоплательщиков", - указал парламентский секретарь Минфина. .