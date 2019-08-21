Рижская дума планирует ввести пошлину на туристов

В среду, 21 августа, финансово-административный комитет Рижской думы планирует рассмотреть новые обязательные правила - "О пошлине самоуправления за прием в Риге туристов и отдыхающих".
Они предусматривают, что в дальнейшем все места расселения туристов будут обязаны платить думе 1 евро за сутки, проведенные в Риге каждым туристом или отдыхающим.
Если гость непрерывно находится в Риге более 10 суток, максимальная пошлина составит 10 евро. С детей до 12 лет самоуправление не будет требовать денег.
Правила предусматривают, что плательщик пошлины будет каждый месяц подавать на портале eriga.lv отчет о принятом в прошлом месяце количестве отдыхающих и начисленной пошлине. Пошлина будет платиться ежеквартально.