Ср, 21.08.2019
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Рижская дума планирует ввести пошлину на туристов

Туристы. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В среду, 21 августа, финансово-административный комитет Рижской думы планирует рассмотреть новые обязательные правила - "О пошлине самоуправления за прием в Риге туристов и отдыхающих".

Они предусматривают, что в дальнейшем все места расселения туристов будут обязаны платить думе 1 евро за сутки, проведенные в Риге каждым туристом или отдыхающим.

Если гость непрерывно находится в Риге более 10 суток, максимальная пошлина составит 10 евро. С детей до 12 лет самоуправление не будет требовать денег.

Правила предусматривают, что плательщик пошлины будет каждый месяц подавать на портале eriga.lv отчет о принятом в прошлом месяце количестве отдыхающих и начисленной пошлине. Пошлина будет платиться ежеквартально. 

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