Видео: На ралли в Германии болельщик упал под колёса машины

"Этому парню повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил на трассу со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал фатального столкновения. Пожалуйста, оставайтесь на безопасном расстоянии!" - написал 31-летний Остберг.