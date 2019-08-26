Видео: На ралли в Германии болельщик упал под колёса машины

На ралли в Германии болельщик выпал на трассу из-за ограждения и чуть не попал под колёса пилота команды Citroen Мэдса Остберга. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте норвежского гонщика.
Отсберг написал, что болельщик скатился на трассу и буквально через пару секунд из-за поворота появился автомобиль гонщика. К счастью, норвежский пилот сумел вывернуть руль и объехать человека.
"Этому парню повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил на трассу со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал фатального столкновения. Пожалуйста, оставайтесь на безопасном расстоянии!" - написал 31-летний Остберг.
This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️— Mads Østberg (@MadsOstberg) August 23, 2019
📸Vincent Petit pic.twitter.com/svjB65gDjj