Пн, 26.08.2019
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Видео: На ралли в Германии болельщик упал под колёса машины

ФОТО: twitter.com/MadsOstberg

На ралли в Германии болельщик выпал на трассу из-за ограждения и чуть не попал под колёса пилота команды Citroen Мэдса Остберга. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте норвежского гонщика.

Отсберг написал, что болельщик скатился на трассу и буквально через пару секунд из-за поворота появился автомобиль гонщика. К счастью, норвежский пилот сумел вывернуть руль и объехать человека.

"Этому парню повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил на трассу со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал фатального столкновения. Пожалуйста, оставайтесь на безопасном расстоянии!" - написал 31-летний Остберг.

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