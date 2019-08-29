"Накатило, так накатило!": Ригу не отпускает от "эффекта Rammstein", беззубая волна и рокешник с незабудками
Еженедельно Русский TVNET предлагает мини-обзор #Седьмая нота про околомузыкальным и музыкальным событиям недели. Добро пожаловать в мир, где есть немного музыкальной истории и рассказов о "звездах завтрашнего дня".
"Незабудка" под Linkin Park
Как я люблю говорить: "Плохой музыки не бывает, бывают плохие музыканты". Отличным примером этого утверждения является коллектив Rock Privet. Ребята известны тем, что берут текст из популярного российского трека и накладывают его на музыку какого-нибудь мирового хита. Стоит отметить, что у них выходят достойные и смелые примеры: "Крошка моя" под музыку System of A Down или "Позови меня с собой" Пугачевой на музыку Rammstein и многие другие.
В этот раз любители рока нацелились на хит Тимы Белорусских "Незабудка", который популярен у современной молодежи. Совершенно незамысловатая песня под музыку песни Linkin Park "What I've Done" стала звучать интереснее и богаче. Конечно, местами от оригинальной аранжировки калифорнийцев осталось мало, но в целом, вполне хороший кавер. С этим согласились и подписчики группы, оставив 16 тысяч лайков на YouTube и около тысячи положительных комментариев.
Видео: Тима Белорусских / Linkin Park - Незабудка (Cover by ROCK PRIVET)
Типа "маленькие", а амбиции большие!
На своей Instagram-странице лидер коллектива Little Big Илья Прусикин рассказал о готовности выпустить совместный трек с обладателями премии "Грэмми" - британской группой Clean Bandit. Кроме того, в записи примет участие и его очаровательная жена Tatarka (наст. имя - Ирина Смелая). Релиз запланирован на 2019 год.
Напомним, последний клип на песню "I’M OK" за сутки смог собрать около 5 миллионов просмотров и занял первое место в русскоязычных трендах TouTube. На данный момент ролик просмотрели уже более 45,5 миллионов раз.
Кстати, в Сети появился слух, что Little Big могут поехать в следующем году на "Евровидение" от России. Посмотрим!
Страсти по хип-хопу
Культура хип-хопа плавно вошла во все ниши искусства и успешно слилась с некоторыми музыкальными стилями. Многие рэперы стали социально активными, начали принимать участие в митингах и общественных движениях. Возможно, именно с этим связан уход Оксимирона (Oxxxymiron) (наст. имя - Мирон Федоров) из лейбла Booking Machnine, где он был кем-никем, а исполнительным директором. Мирон также отказался от всех своих старых треков. Посмотрим, насколько это заявление правдиво, либо - это лишь гонка за популярностью.
Как мы знаем "война" на лейбле Black Star тоже разгорелась не на шутку. Аж три артиста кричали о том, что у них отбирают права на песни и псевдонимы. Следом за "многострадальным" Егором Кридом, победительницей вышла Кристина Саркисян (Kristina Si). Ранее девушка слезно рассказывала, что "ее лишили всего". Позже она даже подавала в суд, а теперь и вовсе забрала заявление. В итоге 28-летняя артистка вернула свой псевдоним и права на песни.
Что же там у них происходит? Мы продолжим следить за новостями.
Подробнее: >>> Кристина Си отозвала иск против лейбла Тимати
Трехглавый дракон и без одной головы - монстр
"Если у трехглавого дракона отрубить голову, то останется еще две". Так вышло и с монстрами электронной музыки - The Prodigy. Коллектив впервые возобновил работу над новыми треками после смерти вокалиста Кита Флинта. Об этом на своей Instagram-странице сообщил лидер группы Лиам Хоулетт.
Галерея: The Prodigy на Positivus 2018
В Техасе все телефонные линии отключены
27 августа 1990 года трагически погиб один из самых известных и влиятельных гитаристов в мире - Стиви Рэй Вон (Stevie Ray Vaughan). Ему было всего 35 лет. Вертолёт, на котором летел Вон, разбился почти сразу после взлёта, столкнувшись со склоном горы. Русский TVNET рассказал о 10 фактах из жизни легендарного блюзмена, которые просто необходимо знать.
24 августа на аэродроме "Спилве" прошел фестиваль "Рок-Волна"
В рамках этого фестиваля выступила легендарная российская группа "Браво". Во время выступления коллектива у сцены можно было с легкостью определить настоящих поклонников группы или т.н. "бравистов".
Группа с момента своего существования успела завоевать любовь нескольких поколений. Тогда в конце 80-х их верные поклонники одевались подобно своим кумирам и носили такие же прически.
"Браво" до сих пор остались на сцене яркими стилягами. Стиль группы можно отнести к твисту и фирменной поп-музыке 1960-х - начала 1970-х годов. Это как некое отражение эпохи битломании. Правда сейчас музыканты больше не бунтари. На концертах нет запретов на танцы, да и цензуры больше нет.
На мгновение показалось, что сегодняшнее "Браво" - это лишь отменный рок-н-ролл с налетом советской ностальгии, приправленный виртуозной игрой музыкантов, который призван лишь развлекать. А что думаете вы?
Галерея: группа "Браво" на фестивале "Рок-Волна"
Расширяя океан сознания...
Уже в этот четверг, 29 августа, в рижском клубе Melnā Piektdiena с единственным концертом в Латвии выступит знаменитая немецкая прогрессив/пост-метал группа The Ocean Collective (Ocean). С латвийской столицы группа начинает турне Siberian Traps Tour 2019 в поддержку своего альбома Phanerozoic I, которое продолжится в Белоруссии, России, Армении, Грузии, Казахстане и Японии. В преддверии концерта журналист Александр Андреев специально для Русского TVNET пообщался с лидером The Ocean и основателем лейбла Pelagic Records Робином Стапсом.
Сквозь историю с метал-музыкой
В честь 30-летия мирной акции "Балтийский путь" на Луцавсале с успехом прошла метал-опера Kurbads. Ķēves dēls. Мирная акция "Балтийский путь" сыграла большую роль в восстановлении независимости балтийских государств. Она состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-километровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза. Метал-опера Kurbads. Ķēves dēls - это первая столь грандиозная интерпретация этой сказки, которая так важна для культурного наследия Латвии.
Постановка завершилась грандиозным салютом. Луцавсала, в очередной раз, гремела и полыхала. Тысячи посетителей совершили путешествие в историю с метал-музыкой. В соцсетях в тот вечер писали: "Опять Rammstein приехал?", "в полицию еще не звонили". Но таких индивидов было мало, назовем это явление - "эффект Rammstein".
Русский TVNET напоминает, что рубрика #Седьмая нота еженедельно рассказывает о музыкальных и околомузыкальных событиях в Латвии и не только. У тебя есть новость? Смело присылай ее к нам в редакцию - raisa.smirnova@co.tvnet.lv.
Галерея: метал-опера Kurbads. Ķēves dēls на Луцавсале