"Накатило, так накатило!": Ригу не отпускает от "эффекта Rammstein", беззубая волна и рокешник с незабудками

Что же там у них происходит? Мы продолжим следить за новостями.

Трехглавый дракон и без одной головы - монстр

"Если у трехглавого дракона отрубить голову, то останется еще две". Так вышло и с монстрами электронной музыки - The Prodigy. Коллектив впервые возобновил работу над новыми треками после смерти вокалиста Кита Флинта. Об этом на своей Instagram-странице сообщил лидер группы Лиам Хоулетт.

Галерея: The Prodigy на Positivus 2018

В Техасе все телефонные линии отключены

27 августа 1990 года трагически погиб один из самых известных и влиятельных гитаристов в мире - Стиви Рэй Вон (Stevie Ray Vaughan). Ему было всего 35 лет. Вертолёт, на котором летел Вон, разбился почти сразу после взлёта, столкнувшись со склоном горы. Русский TVNET рассказал о 10 фактах из жизни легендарного блюзмена, которые просто необходимо знать.

24 августа на аэродроме "Спилве" прошел фестиваль "Рок-Волна"

В рамках этого фестиваля выступила легендарная российская группа "Браво". Во время выступления коллектива у сцены можно было с легкостью определить настоящих поклонников группы или т.н. "бравистов".

Группа с момента своего существования успела завоевать любовь нескольких поколений. Тогда в конце 80-х их верные поклонники одевались подобно своим кумирам и носили такие же прически.

"Браво" до сих пор остались на сцене яркими стилягами. Стиль группы можно отнести к твисту и фирменной поп-музыке 1960-х - начала 1970-х годов. Это как некое отражение эпохи битломании. Правда сейчас музыканты больше не бунтари. На концертах нет запретов на танцы, да и цензуры больше нет.

На мгновение показалось, что сегодняшнее "Браво" - это лишь отменный рок-н-ролл с налетом советской ностальгии, приправленный виртуозной игрой музыкантов, который призван лишь развлекать. А что думаете вы?

Галерея: группа "Браво" на фестивале "Рок-Волна"

Расширяя океан сознания...

Уже в этот четверг, 29 августа, в рижском клубе Melnā Piektdiena с единственным концертом в Латвии выступит знаменитая немецкая прогрессив/пост-метал группа The Ocean Collective (Ocean). С латвийской столицы группа начинает турне Siberian Traps Tour 2019 в поддержку своего альбома Phanerozoic I, которое продолжится в Белоруссии, России, Армении, Грузии, Казахстане и Японии. В преддверии концерта журналист Александр Андреев специально для Русского TVNET пообщался с лидером The Ocean и основателем лейбла Pelagic Records Робином Стапсом.

The Ocean Collective ФОТО: Пресс-фото

Сквозь историю с метал-музыкой

В честь 30-летия мирной акции "Балтийский путь" на Луцавсале с успехом прошла метал-опера Kurbads. Ķēves dēls. Мирная акция "Балтийский путь" сыграла большую роль в восстановлении независимости балтийских государств. Она состоялась 23 августа 1989 года. Почти 2 млн человек, взявшись за руки, создали живую 600-километровую цепочку от столицы Эстонии Таллина через Ригу до столицы Литвы Вильнюса. Акция была призвана продемонстрировать единство стран Балтии в их стремлении обрести свободу и независимость от Советского Союза. Метал-опера Kurbads. Ķēves dēls - это первая столь грандиозная интерпретация этой сказки, которая так важна для культурного наследия Латвии.

Постановка завершилась грандиозным салютом. Луцавсала, в очередной раз, гремела и полыхала. Тысячи посетителей совершили путешествие в историю с метал-музыкой. В соцсетях в тот вечер писали: "Опять Rammstein приехал?", "в полицию еще не звонили". Но таких индивидов было мало, назовем это явление - "эффект Rammstein".

Русский TVNET напоминает, что рубрика #Седьмая нота еженедельно рассказывает о музыкальных и околомузыкальных событиях в Латвии и не только. У тебя есть новость? Смело присылай ее к нам в редакцию - raisa.smirnova@co.tvnet.lv.