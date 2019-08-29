Средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1083 евро

Во втором квартале этого года по сравнению с первым брутто-зарплата увеличилась на 4,6%.

Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 799 евро, за год она увеличилась на 7,5%, а по сравнению с первым кварталом 2019 года - на 4,1%.

Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом роста потребительских цен (на 3,3% в течение года) во втором квартале составил 4,1%.

Медиана брутто-зарплаты во втором квартале 2019 года составила 838 евро, что на 9,1% больше, чем за соответствующий период 2018 года. Медиана зарплаты после уплаты налогов во втором квартале 2019 года составила 619 евро, что на 8,7% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в общественном секторе оказалась на 17 евро больше показателя частного сектора, составив 1097 евро, однако годовой темп прироста был больше в частном секторе, где он составил 8,9%. В общественном секторе он равнялся 6%. В правительственном секторе, куда входят государственные и муниципальные учреждения, предприятия, контролируемые государством и самоуправлениями, средняя зарплата во втором квартале составила 1040 евро, увеличившись на 5,7%.

Во втором квартале больше всего выросла зарплата в отрасли здравоохранения и социального ухода - на 13,4%. В отрасли здравоохранения такой рост дало реальное увеличение зарплат, а в отрасли социального ухода такой показатель объясняется уменьшением числа работников на 10%, в то время как фонд заработной платы фактически не изменился.

В отрасли расселения туристов и общественного питания, где средняя заработная плата является самой низкой по стране, за год она увеличилась на 13,2%.