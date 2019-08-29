Средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1083 евро

Во втором квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) за работу на полную ставку выросла на 7,8% или 78 евро, достигнув 1083 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Во втором квартале этого года по сравнению с первым брутто-зарплата увеличилась на 4,6%.
Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 799 евро, за год она увеличилась на 7,5%, а по сравнению с первым кварталом 2019 года - на 4,1%.
Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом роста потребительских цен (на 3,3% в течение года) во втором квартале составил 4,1%.
Медиана брутто-зарплаты во втором квартале 2019 года составила 838 евро, что на 9,1% больше, чем за соответствующий период 2018 года. Медиана зарплаты после уплаты налогов во втором квартале 2019 года составила 619 евро, что на 8,7% больше, чем годом ранее.
Во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в общественном секторе оказалась на 17 евро больше показателя частного сектора, составив 1097 евро, однако годовой темп прироста был больше в частном секторе, где он составил 8,9%. В общественном секторе он равнялся 6%. В правительственном секторе, куда входят государственные и муниципальные учреждения, предприятия, контролируемые государством и самоуправлениями, средняя зарплата во втором квартале составила 1040 евро, увеличившись на 5,7%.
Во втором квартале больше всего выросла зарплата в отрасли здравоохранения и социального ухода - на 13,4%. В отрасли здравоохранения такой рост дало реальное увеличение зарплат, а в отрасли социального ухода такой показатель объясняется уменьшением числа работников на 10%, в то время как фонд заработной платы фактически не изменился.
В отрасли расселения туристов и общественного питания, где средняя заработная плата является самой низкой по стране, за год она увеличилась на 13,2%.
Среди регионов Латвии средняя брутто-зарплата самый большой рост показала в Рижском регионе, где она увеличилась на 9,2%. Далее следует Земгале (8,5%) и Курземе (8,1%). В Риге, где средняя брутто-зарплата является самой высокой (1211 евро), годовой прирост составил 7,2%. Самая низкая средняя брутто-зарплата по-прежнему сохраняется в Латгале, где она составляет 758 евро, что составляет 70% от среднего показателя по стране.