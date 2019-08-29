Первая чековая лотерея: не все победители спешат за своими призами

По данным издания, в августе для участия в лотерее чеки подали уже 81 930 участников - уже зарегистрировано 1 103 175 документов, то есть один участник подал в среднем 13 чеков.

Конкуренция за главный приз будет практически такой же, как в прошлый лотерее, в которой, как оказалось, один счастливчик выиграл даже не один, а сразу два приза.

Как рассказала изданию представитель СГД Эвита Тейце-Мамая, обладатель главного приза июльской чековой лотереи - 10 000 евро - уже обратился в налоговую. Также обратились и три обладателя приза в размере 5000 евро.

В то же время за призами в размере 100 евро и дополнительными призами от участников программы углубленного сотрудничества обратились еще не все.

Из 50 обладателей счастливых чеков, выигравших 100 евро, СГД ждет новостей еще от четырех, а из 72 обладателей призов углубленной программы сотрудничества нашлись пока 37 получателей.

Те, кто еще не успел связаться с СГД для получения приза, могут сделать это лично или электронно до 10 сентября. После этой даты возможность будет утрачена навсегда.

Также отмечается, что для участия в годовой лотерее обладатели счастливых чеков должны были зарегистрироваться в течение двух недель после оглашения результатов первой лотереи. По информации СГД, это сделали лишь девять человек.

Напомним, регистрация чеков для второй лотереи все еще продолжается, она продлится до 5 сентября включительно.

Всего в чековой лотерее каждый месяц разыгрывают 54 денежных приза и дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества.